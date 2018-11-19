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منوعات

موجة ضخمة تبتلع راكب أمواج أسترالي بشواطئ البرتغال .. فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 07:32 ص
طارق موسى
حصد مقطع فيديو، للحظة ابتلاع موجة ضخمة بارتفاع 20 مترًا راكب أمواج أسترالي، عددا كبيرا من المشاهدات على مواقع التواصل.

جاء ذلك بعد أنه ابتلعت موجة بلغ ارتفاعها 20 مترًا بأحد شواطئ البرتغال، راكب الأمواج الأسترالي، راسل بيرك، البالغ 21 عاما من العمر، الذي لم يحافظ على توازنه في أعلى الموجة الضخمة التي ابتلعته.

وانتهت هذه الحادثة على خير، بعد أن تمكن صديق بيرك، سائق الدراجة المائية، من مساعدته فسحبه إلى الشاطئ من تحت الموجة.



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