رئيس مدينة إسنا يعقد اجتماعا لبحث استعدادات تنفيذ حملة المسح الشامل لفيروس سي

عقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر والأجهزة التنفيذية وعدد من نواب البرلمان والعمد والمشايخ ورؤساء القرى وممثلي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والأوقاف.





وناقش المسؤولون خلال الاجتماع، مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للقضاء على فيروس "سي"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة" والتي تقرر إقامتها لمدة شهرين بداية من ديسمبر 2018 وحتى نهاية يناير ٢٠١٩.





وأكد رئيس المركز، على التواصل والتنسيق المستمر مع الإدارة الصحية لتذليل كافة المعوقات وتقديم التعاون اللازم لتحقيق الاستفادة القصوى من الحملة.





وشدد رئيس المركز على كل القطاعات المشاركة في المبادرة للقيام بدورها فى نشر الوعى والاعلان عن الحملة وأهدافها والسن المحدد وكل ما يتعلق عن الحملة وتوعية المواطن بأهمية الذهاب إلى أقرب وحدة صحية للكشف عن فيروس سي لتحقيق أعلى نسبة مستهدفة من الحملة.



