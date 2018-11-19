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محافظات

الكشف على 1798 مريضا في قافلة طبية بالعجمي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:47 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد عبد العزيز
أطلقت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية مجانية بوحدة طب أسرة الدخيلة - بالعجمي، استمرت على مدار يومين، وذلك بالتنسيق بين إدارة القوافل الطبية بالوزارة والمديرية، وقامت بتوقيع الكشف الطبى على 1798 مريضا.

وقال الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 12 عيادات طبية فى تخصصات النساء والجراحة والأطفال والباطنة والجلدية والأنف والأذن والحنجرة وأمراض القلب والعظام والرمد وتنظيم أسرة، مشيرًا إلى أنها شهدت إقبالا كبيرا من أهالى القرية والعزب المجاورة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبى على 1798 مريضا تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، علاوة على إجراء 96 تحليلا طبيبا، 115 أشعة بالموجات فوق الصوتية و 14 رسم قلب .

وأضاف "أبو سليمان"، أن القافلة قامت أيضا بقياس الضغط والسكر لعدد كبير من المترددين بغرض الكشف المبكر عن أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم قبل أن يشكو منها المريض وتم تقديم المشورة الصحية لهم وتوجيههم للعيادات المتخصصة، كما تم عمل ندوات للتثقيف الصحى في عدد من الموضوعات الصحية للمترددين على القافلة من المرضى وذويهم وذلك لعدد 641 مترددا وعمل 200 استبيان.

وأعلن عن استمرار توجيه القوافل الطبية للمناطق المحرومة والعشوائية بالإضافة إلى مناطق الظهير الصحراوي، وزيادة عدد القوافل واختيار أماكن لم يسبق عمل قوافل بها حتى تصل الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين المحتاجين لها .
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