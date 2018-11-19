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تعليم

نائب رئيس جامعة الفيوم يجتمع بطلاب من أجل مصر .. صور

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:49 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
اجتمع الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بطلاب حملة من أجل مصر بجامعة الفيوم وذلك بمقر المكتبة المركزية للجامعة.

وطالب الدكتور خالد عطا لله نائب رئيس جامعة الفيوم الطلاب بأن يتحلوا بالأخلاق الحميدة واتخاذ السلوكيات الإيجابية منهجا لهم في الحياة، مشيرا إلى ضرورة تواصل طلاب من أجل مصر مع كل زملائهم من طلاب الجامعة للعمل على حل مشكلاتهم وتوصيلها لإدارة الجامعة.

وأضاف عطاالله أن الطلاب هم قادة المستقبل وعليهم مسؤولية كبيرة في دعم مؤسسات الدولة مستقبلا، منوها بأن الجامعة تسعى هذا العام لحصد العديد من الجوائز على مستوى الجامعات المصرية.

واستمع نائب رئيس الجامعة إلى مقترحات الطلاب في مختلف الأنشطة وأكد على دعم إدارة الجامعة الكامل لها.

من جانبه أكد الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة أن العلاقة بين إدارة الجامعة والطلاب علاقة ودية تسودها المودة والإخاء.

وأشار هشام رجب مدير عام رعاية الشباب إلى أن الجامعة تقدم كل الدعم للأنشطة الطلابية وتسعى دائما لبناء عقول أبنائها وتنمية مواهبهم.
نائب رئيس جامعة الفيوم يجتمع بطلاب من أجل مصر .. صور
نائب رئيس جامعة الفيوم يجتمع بطلاب من أجل مصر .. صور
نائب رئيس جامعة الفيوم يجتمع بطلاب من أجل مصر .. صور
نائب رئيس جامعة الفيوم يجتمع بطلاب من أجل مصر .. صور
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