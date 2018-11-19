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محافظات

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:11 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، احتفالية مديرية أوقاف الشرقية بالمولد النبوي الشريف بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق بحضور الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق واللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ حامد هبيلة السكرتير العام المساعد والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين والمواطنين.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقاريء الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني وألقى كلمة مديرية أوقاف الشرقية الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل المديرية وتحدث عن أخلاق الرسول الكريم الذي جاء للإنسانية لنشر قيم الإسلام السمحة وتعاليم الدين الصحيح واختتمت الاحتفالية بتقديم إبتهالات دينية ومدائح نبوية للمبتهل الشيخ إبراهيم سالم.

فيما ألقى محافظ الشرقية كلمة هنأ فيها الحضور وأبناء الشرقية بذكرى المولد النبوي الشريف مطالبًا بضرورة الاقتداء بسيرة الرسول الكريم وما أرساه من قيم العمل والمثابرة لشحذ الهمم لمواجهة التحديات ولدفع المسيرة نحو تحقيق الآمال والطموحات لبناء الوطن وتقدمه.
محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف
محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف
محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف
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