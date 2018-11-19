محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، احتفالية مديرية أوقاف الشرقية بالمولد النبوي الشريف بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق بحضور الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق واللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ حامد هبيلة السكرتير العام المساعد والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين والمواطنين.





بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقاريء الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني وألقى كلمة مديرية أوقاف الشرقية الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل المديرية وتحدث عن أخلاق الرسول الكريم الذي جاء للإنسانية لنشر قيم الإسلام السمحة وتعاليم الدين الصحيح واختتمت الاحتفالية بتقديم إبتهالات دينية ومدائح نبوية للمبتهل الشيخ إبراهيم سالم.



