ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

الإعلامية لمياء فهمي: انتصرت على السرطان أنا وزوجي بالإرادة.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:45 م
صدى البلد
آية التيجي - عدسة / ايهاب اشرف
أكدت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، أنه يجب على مريض السرطان أن يجد الدعم الدائم من كل من حوله، وبالأخص أفراد أسرته، حيث نجد أن هذا الدور يمكن أن يختص بشكل أكبر للمرأة كونها عمود المنزل، وهي من تتحمل كل الأوجاع، وتخففها عمن حولها.

وأوضحت عبد الحميد- لـ"صدى البلد"- أنها تعرضت لنفس الموقف، وعندما أصيب زوجها الدكتور يحيي فهمي بمرض السرطان في اللسان؛ فكان الاختبار لا يقتصر عليه، بل كان اختبارا لها أيضا، وكان يجب أن يجتازاه سويا لتستمر حياتهما بشكل أقوی مما كانت عليه.

وعلق الدكتور يحيى فهيم، علی حديثها، بأن فترة إصابته بمرض سرطان اللسان كانت صعبة للغاية، ولكنه استطاع اجتيازها بمساندة زوجته له، حيث ان هذا المرض ضعيف للغاية تجاه الإرادة القوية، والعزيمة.

وأشار إلى أن التوعية تجاه الإصابة بالاورام السرطانية، والكشف المبكر والدوري؛ يمكن أن يجنب الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلی 90%، حيث أنه لا يجب علی أی شخص أن يغفل عن الأعراض مهما كانت بسيطة.


loading...

ترشيحاتنا

تعرف على المدة العلاجية لـ أحمد زاهر بعد سقوطه من على المسرح

بشهادة الكاف.. تتويج الترجي التونسي بدورى أبطال إفريقيا باطل

ورقة سر تأهل هولندا على حساب فرنسا إلى نصف نهائي أمم أوروبا

أول تعليق من الحكم الزامبي بعد إيقافه من قبل الكاف بسبب الترجى

مجلة بريطانية: مصر آمنة للسياح وشواطئها أصبحت بديلا لمنتجعات إسبانيا

براتب يصل لـ 5000 جنيه.. 4709 وظائف متاحة للشباب.. مستند

4 مشاهد تكشف تورط الكاف فى تتويج الترجى باللقب الإفريقى على حساب الأهلى

تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك بـ التلاعب بالبورصة إداريا

مصدر أمني ينفي غلق محطة مترو الأوبرا

والد الطفلة ضحية مدرس أسيوط: اصطحاب المحافظ لابنتي رد لنا الاعتبار.. فيديو

مفاجأة حول مستقبل النني مع أرسنال

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ المنيا يشهد جلسة صلح بين عائلتين بمركز ملوي.. صور

رسم بالألوان وكنافة ومشروبات بالمجان أبرز مشاهد احتفالات أهالى الخانكة بالمولد

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن

احتفالا بالمولد.. صلح بين عائلتي زقووق وأولاد فراج بساحل سليم فى أسيوط

في عيد ميلادها الـ39.. 20 صورة تكشف أناقة هند صبري

فيديو

هاني جمال: كان لدي شغف لنحت تمثال مجدي يعقوب.. فيديو
اختبار مبتكر يتنبأ بذكاء الطفل قبل ولادته.. فيديو
الإعلامية لمياء فهمي: انتصرت على السرطان أنا وزوجي بالإرادة.. فيديو
أستاذة أورام تكشف 5 أسباب خطيرة تؤدي للإصابة بالسرطان.. فيديو
في يومه العالمي.. سبل لتعزيز السلوك الإيجابي لدى الطفل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟