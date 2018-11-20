الإعلامية لمياء فهمي: انتصرت على السرطان أنا وزوجي بالإرادة.. فيديو

أكدت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، أنه يجب على مريض السرطان أن يجد الدعم الدائم من كل من حوله، وبالأخص أفراد أسرته، حيث نجد أن هذا الدور يمكن أن يختص بشكل أكبر للمرأة كونها عمود المنزل، وهي من تتحمل كل الأوجاع، وتخففها عمن حولها.



وأوضحت عبد الحميد- لـ"صدى البلد"- أنها تعرضت لنفس الموقف، وعندما أصيب زوجها الدكتور يحيي فهمي بمرض السرطان في اللسان؛ فكان الاختبار لا يقتصر عليه، بل كان اختبارا لها أيضا، وكان يجب أن يجتازاه سويا لتستمر حياتهما بشكل أقوی مما كانت عليه.



وعلق الدكتور يحيى فهيم، علی حديثها، بأن فترة إصابته بمرض سرطان اللسان كانت صعبة للغاية، ولكنه استطاع اجتيازها بمساندة زوجته له، حيث ان هذا المرض ضعيف للغاية تجاه الإرادة القوية، والعزيمة.



وأشار إلى أن التوعية تجاه الإصابة بالاورام السرطانية، والكشف المبكر والدوري؛ يمكن أن يجنب الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلی 90%، حيث أنه لا يجب علی أی شخص أن يغفل عن الأعراض مهما كانت بسيطة.





