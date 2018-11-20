شاهد.. لحظة اعتداء سفاح السويس على الفتيات في الشارع

عرضت الإعلامية ريهام سعيد، مقطع فيديو، يرصد اللحظات الأولى من هجوم سفاح السويس، على إحدى الفتيات، بأحد شوارع المحافظة.



وعلقت " سعيد " في برنامجها " صبايا " المذاع على قناة " الحياة"، قائلة:" ده عيل أهبل نازل يعمل قلق في الشارع، ونازل عشان يتقال هناك سفاح في السويس وبيقتل البنات، ولكن مش ديه الحقيقة وهو مجرد واحد ماشي بموتسيكل يدور حول الفتيات وبيعورهم".



وحررت مجموعة من الطالبات محاضر ضد مجهول أصابهن بجروح أثناء سيرهن بشوارع مدينة السلام بالسويس بواسطة سلاح أبيض، يرجح أنه مطواة، حيث تكرر هذا عدة مرات خلال الأيام الماضية، دون أن يُقدم الجاني على سرقتهن، وتركهن مصابات بـ"جروح قطعية".



واهتم رواد السوشيال ميديا بهذا الأمر ولقبوا الجاني بسفاح البنات، فيما كثفت مديرية أمن السويس جهودها من أجل القبض عليه؛ لإنهاء حالة الذعر داخل المحافظة.