ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:17 ص
أحلام
أحلام
هاجر هانئ
خضعت الفنانة الإماراتية، أحلام، لجلسة تصوير جديدة، حيث شاركت متابعيها عبر "إنستجرام"، بمجموعة من الصور لها.

وأطلت أحلام خلال الجلسة، بفستان جذاب باللون البرتقالى، وتميز التصميم بالقماش المخملي الراقي حيث حمل توقيع bottegaveneta، وبلغت تكلفته 5200 دولار؛ أي ما يقرب من 90 ألف جنيه مصري، وأكملت إطلالتها بحزام رفيع حول منطقة الخصر من نفس العلامة، بلغ سعره 760 دولارا.

فيما نسقت مع إطلالتها مجموعة من الإكسسوارات الفخمة، وظهرت بشعرها الطويل المنسدل على كتفيها، كما اختارت مكياجا متناسقا مع لون إطلالتها.
سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير
سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير
سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير
سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير
سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير
سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير
سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير
loading...

ترشيحاتنا

الشرطة الأمريكية: مقتل 2 وإصابة 4 حالتهم حرجة في هجوم شيكاغو

الشتا متاعبه كتير.. 4 علاجات طبيعية مجربة لآلام الحلق

75 صورة من احتفال المتحف المصري بمرور 116 عاما على افتتاحه

تدلى بسلك كهربائي من مروحة سقف.. لماذا عاقب الطالب عمر نفسه بالانتحار شنقا

السعودية: لن نقبل بتسييس قضية خاشقجي.. وتركيا لم تسلمنا الأدلة المزعومة

حلا شيحة: أنا طباخة شاطرة وأم لـ 4 أبناء.. فيديو

في اليوم العالمي للطفل.. 8 أخطاء تربوية على الآباء تجنبها

حلا شيحة في أول ظهور إعلامي لها: خلع الحجاب حاجة بيني وبين ربنا

حلا شيحة تعزف على البيانو وإسعاد يونس تفاجئها في صاحبة السعادة

الإفتاء: رسول الله كان يحتفل بمولده كل أسبوع والصحابة أحيوا ليلته

طلعت يوسف يكشف حقيقة مفاوضات مصر المقاصة مع أحمد الشيخ.. فيديو

شاهد.. طالب بعمر الـ13 عاما يسحل مدرس رياضيات داخل المدرسة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

فيديو

وزير التعليم يعقب على شرح درس بطريقة حمو بيكا.. فيديو
سمير فرج: مصر ترفض تقسيم ليبيا والتدخل العسكري بها.. فيديو
سمير فرج: إسرائيل لا ترغب في امتلاك إيران للسلاح النووي
سمير فرج: أتوقع خوض سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. فيديو
طرح البرومو الرسمي لفيلم Aquaman

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟