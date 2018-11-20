سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة الإماراتية، أحلام، لجلسة تصوير جديدة، حيث شاركت متابعيها عبر "إنستجرام"، بمجموعة من الصور لها.



وأطلت أحلام خلال الجلسة، بفستان جذاب باللون البرتقالى، وتميز التصميم بالقماش المخملي الراقي حيث حمل توقيع bottegaveneta، وبلغت تكلفته 5200 دولار؛ أي ما يقرب من 90 ألف جنيه مصري، وأكملت إطلالتها بحزام رفيع حول منطقة الخصر من نفس العلامة، بلغ سعره 760 دولارا.



فيما نسقت مع إطلالتها مجموعة من الإكسسوارات الفخمة، وظهرت بشعرها الطويل المنسدل على كتفيها، كما اختارت مكياجا متناسقا مع لون إطلالتها.