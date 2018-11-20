ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مفاجأة حول مستقبل النني مع أرسنال

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:21 ص
صدى البلد
نور عادل
فجرت التقارير الصحفية الإنجليزية، مفاجأة كبرى حول مستقبل المحترف الدولي المصري محمد النني مع فريقه أرسنال الإنجليزي وذلك بعدما ابتعد عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.

وقالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن الفرعون المصري على بعد خطوات من الخروج من قلعة أرسنال، وذلك بعدما فشل النني في إقناع المدرب الإسباني اوناي ايمري بإمكانياته خلال الفترة الماضية، وهذا ما يعجل خروجه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن إدارة الجانرز تستعد لقبول عرض بقيمة 15 مليون جنيه استرليني؛ وذلك من أجل السماح للفرعون المصري بالرحيل خلال الفترة المقبلة بالانتقالات الشتوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ليستر سيتي هو الوجهة الأقرب إلي محمد النني، خاصة وأن الفريق يبحث عن تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.

loading...

ترشيحاتنا

وزير التعليم: شاومينج حاول يبيع لي امتحان ثانوية وهمي بـ 5 آلاف جنيه

القوى العاملة:تعيين 325 شابا..وإصدار 1124 شهادة قياس المهارة بجنوب سيناء

تحذير.. امسح هذه التطبيقات فورا من هاتفك الـ أندرويد

شوقي غريب: ما فعله أجيري أمام تونس يؤكد نجاحي مع الأولمبي.. فيديو

أستاذ تغذية يحذر من تناول الفولية وينصح بالحمصية والسمسمية ..فيديو

مساعد وزير الخارجية الأمريكي: رفع الدعم عن الطاقة دفع عجلة الاستثمار في مصر ..صور

موعد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

طلعت يوسف يكشف حقيقة مفاوضات مصر المقاصة مع أحمد الشيخ.. فيديو

انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم

كريم شحاتة يكشف عن بديل كارتيرون حال هزيمة الأهلي من الوصل

سوق الكتروني يعرض أسدا للبيع بـ 20 ألف جنيه في أسيوط

وزيرة الهجرة تلتقي سفير السعودية بالقاهرة لمتابعة قضية المصري المحكوم عليه بالإعدام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني في لفتة إنسانية يلبي أمنية هذه الفتاة.. صور

العصار يشهد مع سفيرة سلوفينيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة.. صور

شاهد.. عملات متنوعة تسجل تاريخ بناء خزان أسوان والسد العالي ..صور

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

فيديو

صرف 72 مليون جنيه قروضا للشباب يتصدر أخبار المحافظات..فيديو
بعد دهس توك توك لسيدة.. رامي رضوان: سرطان ينخر في شوارع مصر.. فيديو
أستاذ تغذية يحذر من تناول الفولية وينصح بالحمصية والسمسمية ..فيديو
مواعيد القطارات من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الثلاثاء 20-11-2018.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟