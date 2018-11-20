مفاجأة حول مستقبل النني مع أرسنال

فجرت التقارير الصحفية الإنجليزية، مفاجأة كبرى حول مستقبل المحترف الدولي المصري محمد النني مع فريقه أرسنال الإنجليزي وذلك بعدما ابتعد عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.





وقالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن الفرعون المصري على بعد خطوات من الخروج من قلعة أرسنال ، وذلك بعدما فشل النني في إقناع المدرب الإسباني اوناي ايمري بإمكانياته خلال الفترة الماضية، وهذا ما يعجل خروجه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن إدارة الجانرز تستعد لقبول عرض بقيمة 15 مليون جنيه استرليني؛ وذلك من أجل السماح للفرعون المصري بالرحيل خلال الفترة المقبلة بالانتقالات الشتوية.





وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ليستر سيتي هو الوجهة الأقرب إلي محمد النني، خاصة وأن الفريق يبحث عن تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.