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برلمان

الهضيبي ووهدان على رأس 5 فائزين بنيابة رئيس حزب الوفد

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:27 م
معتز الخصوصى
أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد منذ قليل، فوز 5 نواب لرئيس الوفد، خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب وهم: طارق سباق وحسين منصور وسليمان وهدان وياسر الهضيبي وعبد العزيز النحاس.

وتنتخب الهيئة العليا لحزب الوفد أعضاء المكتب التنفيذى للحزب على منصب سكرتير عام حزب الوفد وسكرتير عام مساعد الحزب ونواب رئيس الحزب وامين صندوق الحزب وامين مساعد صندوق الحزب.

وكانت قد أجريت انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد يوم 9 نوفمبر الماضى ، وأسفرت عن انتخاب 50 عضوا للهيئة العليا للحزب و5 لسكرتارية الهيئة الوفدية.
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