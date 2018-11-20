ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أحمد الفيشاوي مع زوجته على السجادة الحمراء لـ القاهرة السينمائي .. صور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:59 م
صدى البلد
شروق إبراهيم - محمد نبيل
خطف الفنان أحمد الفيشاوي الأنظار خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بصحبة زوجته، حيث اتجهت صوبهما عدسات المصورين فيما احتضنها الفيشاوي أمام الكاميرات.

ومن المنتظر أن يفتتح الفيلم الأمريكي Green Book الدورة الـ40 ويكرم في حفل الافتتاح المخرج البريطاني بيتر جرينواي تقديرًا لمسيرته السينمائية والفنية العالمية المضيئة والبارزة، إضافة إلى مكانته المرموقة كأحد أبرز المخرجين العالميين.
loading...

ترشيحاتنا

بث مباشر.. حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أحمد الفيشاوي مع زوجته على السجادة الحمراء لـ القاهرة السينمائي .. صور

وزير التعليم العالي يعلن عن صدور 6 قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية

مصدر أمني ينفي غلق محطة مترو الأوبرا

يسرا تغني أحلف بسماها وبترابها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

3 أشهر بحث لكشف غموض جريمة العيد.. زوج أوسيم: مراتي حطت راسي في الوحل وخلفت من راجل تاني

ربيع ياسين لـ صدى البلد: الأهلي يحتاج لتدعيم 5 مراكز.. وهذا رأيي في صالح جمعة

أبو حفيظة يغنى فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

هاشتاج #مهرجان_القاهره_السينمايي يتصدر تويتر.. ومغردون: هنشوف الفساتين الشتوى

الاتحاد السكندري يهزم إنبي بهدف نظيف في الدوري ..فيديو

السعودية والإمارات تقدمان 500 مليون دولار لأغراض إنسانية باليمن

مجلة بريطانية: مصر آمنة للسياح وشواطئها أصبحت بديلا لمنتجعات إسبانيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منال سلامة بإطلالة رائعة فى مهرجان القاهرة السينمائى

Thuraya X5 أول هاتف قمر صناعي ذكي في العالم .. صور

درة بإطلالة ملكية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

بعد ساعات.. فتاة الفستان تتلقى عروضًا للزواج و مازالت تفكر.. صور

بوسى شلبى بإطلالة أنثوية رقيقة فى مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

ليلى علوي تعلن موعد عرض مسلسلها التاريخ السري لكوثر
العامة للاستثمار: حجم الاقتراض في مصر معقول.. والاستثمار الخاص زاد بنسبة 27%
فيديوجراف | أزمة الوقود تشعل فرنسا
شريف منير يغازل نيللى كريم على الهواء.. فيديو
أحمد موسى يقدم حلقة خاصة في حب الرسول

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟