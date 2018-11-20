أحمد الفيشاوي مع زوجته على السجادة الحمراء لـ القاهرة السينمائي .. صور

خطف الفنان أحمد الفيشاوي الأنظار خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بصحبة زوجته، حيث اتجهت صوبهما عدسات المصورين فيما احتضنها الفيشاوي أمام الكاميرات.



ومن المنتظر أن يفتتح الفيلم الأمريكي Green Book الدورة الـ40 ويكرم في حفل الافتتاح المخرج البريطاني بيتر جرينواي تقديرًا لمسيرته السينمائية والفنية العالمية المضيئة والبارزة، إضافة إلى مكانته المرموقة كأحد أبرز المخرجين العالميين.

