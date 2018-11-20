حسن حسنى ينهار من البكاء بعد تكريمه بمهرجان القاهرة.. فيديو

قام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بتكريم الفنان حسن حسنى وتم منحه جائزة فاتن حمامة عن مجمل مشواره الفني.



وقال الفنان الكبير حسن حسنى إنه سعيد بما قام به المهرجان وسعيد بتكريمى قبل مماتى، معلقا "شكرا لـ رئيس المهرجان محمد حفظى وجميع القائمين على المهرجان".



وانطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي التي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

