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أخبار العالم

هبوط مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية بعد عقوبات إيران

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
رويترز
قال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات البنزين وتقلصت مخزونات نواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام بمقدار 1.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر إلى 439.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين بزيادة قدرها 2.9 مليون برميل.

وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينج في أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 398 ألف برميل.

وأشارت بيانات المعهد إلى أن معدل استهلاك المصافي ارتفع بمقدار 398 ألف برميل يوميا.

وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 706 آلاف برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز بانخفاض قدرع 198 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

وهبطت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار مليون برميل يوميا إلى 7.3 مليون برميل يوميا.

ويأتي ذلك بعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ، والتي تستهدف إلى الوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وسط تحذيرات من حدوث عجز في السوق يتسبب في ارتفاع أسعار النفط، نظرا لأن إيران 3 أكبر منتجي النفط في منظمة الدول المنتجة للبترول "أوبك".
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