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أخبار العالم

كوريا الجنوبية: تأييد حكم بالسجن عامين بحق الرئيسة السابقة بارك كون-هيه

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:53 ص
علم - كورياالجنوبية
علم - كورياالجنوبية
أ ش أ
أيدت محكمة الاستئناف في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء حكم المحكمة الإقليمية الصادر بحق الرئيسة السابقة "بارك كون-هيه" بالسجن لعامين لمخالفة قانون الانتخابات، ورفضت طلب الإدعاء بزيادة مدة الحكم عاما آخر.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المدعي العام رفع طلب الاستئناف سعيا للحصول على حكم بالسجن لـ3 أعوام للرئيسة التي عُزلت من منصبها في بداية العام الماضي عقب اقالتها من قبل مجلس النواب.

يُذكر أن المحكمة الإقليمية أدانت بارك في يوليو الماضي بتهمة التدخل في عملية انتخاب مرشحي الحزب الحاكم آنذاك، حزب سيه-نو-ري، خلال انتخابات مجلس النواب عام 2016.

بالإضافة إلى ذلك حُكم على بارك في العديد من قضايا الفساد الأخرى، بما في ذلك ما يشمل 25 عاما في السجن وغرامة 20 مليار وان بتهمة إساءة استخدام السلطة. كما حُكم على الرئيسة المخلوعة بـ6 أعوام إضافية بتهمة الإكراه وقبول أموال غير شرعية من المكاتب الحكومية المختلفة ومن ضمنها جهاز الاستخبارات الوطنية، لتحصل بارك في المجمل على أحكام بقضاء 33 عاما في السجن.
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