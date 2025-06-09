من الدوري الفرنسي.. تشيلسي يعلن عن صفقة جديدة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الإثنين، تعاقده مع مامادو سار قادمًا من صفوف ستراسبورج الفرنسي.

مامادو سار هو سادس صفقات تشيلسي بعد كل من: ليام ديلاب وإستيفاو وداريو إيسيجو وكيندري بايز وديفيد واشنطون.

بيان تشيلسي

يسعد نادي تشيلسي أن يؤكد انتقال مامادو سار من نادي ستراسبورج الفرنسي، حيث وقع المدافع عقدًا حتى عام 2033

وكان مامادو لاعباً أساسياً في صفوف ستراسبورج خلال موسم 2024/25 ولعب دوراً رئيسياً في تأهل الفريق الفرنسي إلى بطولة أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.

شارك اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا في 28 مباراة في جميع المسابقات وساعد النادي على ضمان مكان في تصفيات دوري المؤتمرات الأوروبي في الموسم المقبل.

أظهر مامادو موهبته العالية في أكاديمية نادي لانس قبل انضمامه إلى ليون، بعد تدرجه في فئات الناشئين بالنادي، ظهر لأول مرة مع الفريق الأول خلال المباراة قبل الأخيرة من موسم 2022/2023.

انضم مامادو، لاعب منتخب فرنسا تحت 20 عامًا، إلى ستراسبورج في أغسطس الماضي، وسرعان ما أثبت نفسه كلاعب أساسي في خط الدفاع. شارك أساسيًا في 27 مباراة في الدوري الفرنسي، حيث احتل ستراسبورغ المركز السابع.

تم الاعتراف بموهبته من قبل بلاده حيث شارك مع المنتخب الفرنسي في مستويات مختلفة للشباب، وكان آخر ظهور له مع منتخب فرنسا تحت 20 عامًا.