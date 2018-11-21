أمين عام الجامعة العربية يتوجه إلى روما للمشاركة في مؤتمر حوارات المتوسط

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم، الأربعاء، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، متوجهًا إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة فى مؤتمر "حوارات المتوسط".



وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن مشاركة أبو الغيط فى أعمال هذا المؤتمر السنوى تأتى فى إطار السعى لإجراء نقاشات هامة وتدعيم الاتصالات مع كبار المسئولين الدوليين وأعلام السياسة والاقتصاد والفكر من منطقتى شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه الذين يشاركون في أعمال المؤتمر، وذلك حول القضايا ذات الأولوية للجامعة العربية، وأخذًا في الاعتبار أن أحد الأهداف الرئيسية لعقد المؤتمر هو خلق حالة من الحوار البناء والإيجابي حول أهم القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على ضفتى المتوسط.



وأوضح "عفيفي" أنه من المنتظر أن يستعرض الأمين العام يوم غد 22 نوفمبر الجاري، خلال الجلسة الأولي للمؤتمر، رؤية الجامعة العربية تجاه الوضع الإقليمي بشكل عام، وسبل وفرص استعادة الاستقرار فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، كما من المقرر أن يجرى الأمين العام مقابلات ثنائية هامة مع عدد من كبار المسئولين الدوليين على هامش أعمال المؤتمر.