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رياضة

الإسماعيلي يضغط على الأهلي بورقة بيراميدز..تعرف على التفاصيل

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 03:16 م
صدى البلد
نور عادل
بدأ مجلس ادارة نادي الإسماعيلي بقيادة ابراهيم عثمان مراوغة النادي الأهلي في صفقة محمود متولي، مدافع فريق كرة القدم الأول، الذي يرغب الأهلي في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم صدى البلد ان مجلس ادارة الاسماعيلي لم يتلقى أي عروض من جانب نادي بيراميدز من أجل ضم محمود متولي في الميركاتو الشتوي.

وشدد المصدر على أن إدارة الدراويش تريد استخدام ورقة بيراميدز من أجل الضغط على النادي الاهلي والخروج بأقصى مكسب مالي من تلك الصفقة، أو الوصول إلى انسحاب الفريق الأحمر من الصفقة وبقاء اللاعب في صفوف الدراويش حتى نهاية الموسم.

واشار المصدر الى أن مجلس الإدارة يرغب في أن يخرج منتصر امام الجماهير الغاضبة من الإدارة خلال الفترة الماضية، فأما أن يحصل على أكبر عائد مادي من وراء صفقة انتقال متولي إلى الأهلي، أو بقاء اللاعب في صفوف الدراويش وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة خرجت العديد من الأنباء التى تؤكد أن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات قوية مع نادي الإسماعيلي لضم محمود متولي مقدمًا عرض مالي ضخم.
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