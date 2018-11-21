ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

طارق العشري يعلن تشكيل حرس الحدود في مواجهة المصري بالدوري

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:01 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود التشكيل الأساسي لمواجهة المصري، ضمن منافسات الجولة الـ15، ببطولة الدوري.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمي: أحمد السعدني

خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمد سامي – محمد الشبيني – محمد عبدالفتاح.

خط الوسط: أحمد فليكس – مصطفي جمال – إبراهيم عبدالخالق – محمد الشيخ.

خط الهجوم: وليد عطية – حمادة نصر.
loading...

ترشيحاتنا

أول رد فعل جزائري عن إيقاف مهدى عبيد من الكاف بسبب الأهلى والترجى

عمدة نجريج يدافع عن محمد صلاح بمستند

المقاصة يصعد لوصافة ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز على النجوم

حقيقة سخرية ياسر جلال من نادي الزمالك

فيديو جراف .. عودة لأسواق الرقيق .. بيع فتاة على فيسبوك مقابل 500 بقرة

علي جمعة: يجوز التيمم مع وجود المياه في هذه الحالة .. فيديو

تمسك بوهم الآرسنال فخسر 160 مليون جنيه.. محمد النني لـ البيع

عمدة نجريج يرد على شائعة استبعاد محمد صلاح.. ويكشف سداده لرسوم مركز الشباب

السعوديون يهاجمون موقع أمازون الأمريكي من جديد ودعوات للمقاطعة

تعليق صادم من وليد صلاح الدين على قرب توليه إدارة الكرة بـ الأهلي

التعليم: انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.. 12 يناير

ترامب: شكرا للسعودية على تخفيض أسعار النفط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. ليلى علوي ودرة ونيللي كريم خطفن الأنظار بفساتينهن.. الأسود يسيطر على السجادة الحمراء.. وهؤلاء النجمات أثرن الجدل

دولة عربية الأشد حرارة على وجه الأرض.. وأرقام قياسية لـ 30 بلدا

كشف أثري جديد بمعبد رع بمنطقة عرب الحصن بالمطرية..صور

تشييع جثمان الإعلامي عمرو فاروق من مسجد الفردوس بـ6 أكتوبر.. فيديو و صور

ريهام حجاج أبرزهن.. نجمات تألقن بالأحمر فى مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

اقتصادية النواب: مصر تحظى بمعاملة تفضيلية من البنك الآسيوى ..فيديو
فيديو جراف .. عودة لأسواق الرقيق .. بيع فتاة على فيسبوك مقابل 500 بقرة
الأرصاد تنصح السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة .. فيديو
التموين: 77 مليون مواطن مستفيد من منظومة الخبز.. فيديو
أهالينا الطيبين وبلدنا بخير.. صاحب محل مخبوزات ببنها يوزع الخبز بالمجان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟