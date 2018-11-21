طارق العشري يعلن تشكيل حرس الحدود في مواجهة المصري بالدوري

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود التشكيل الأساسي لمواجهة المصري، ضمن منافسات الجولة الـ15، ببطولة الدوري.
وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:
حراسة المرمي: أحمد السعدني
خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمد سامي – محمد الشبيني – محمد عبدالفتاح.
خط الوسط: أحمد فليكس – مصطفي جمال – إبراهيم عبدالخالق – محمد الشيخ.
خط الهجوم: وليد عطية – حمادة نصر.
وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:
حراسة المرمي: أحمد السعدني
خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمد سامي – محمد الشبيني – محمد عبدالفتاح.
خط الوسط: أحمد فليكس – مصطفي جمال – إبراهيم عبدالخالق – محمد الشيخ.
خط الهجوم: وليد عطية – حمادة نصر.