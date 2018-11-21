الحكومة: معاش استثنائي لورثة شهداء حادث المنيا الإرهابي.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس وافق على التعامل مع ضحايا حادث المنيا الإرهابي على أنهم شهداء، وتقرر صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، وكل من تعرض للعجز الكلي نتيجة للإصابة.



وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية مع برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه سيتم صرف 50 ألف جنيه لكل مصاب قضى أكثر من 72 ساعة في المستشفى، وتقرر صرف معاش استثنائي مقداره 1500 جنيه للمستحقين من أسر الشهداء.



وتابع:" معاش استثنائي لأسرة كل فقيد أو شهيد من ضحايا الحادث الإرهابي في المنيا"، موضحا أن يتم صرف تلك المبالغ المالية بشكل فوري.