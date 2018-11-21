قاض أمريكي يحكم بعدم دستورية قانون حظر الختان ويبرئ طبيبة مسلمة

حكم قاض فيدرالي بأن القانون الأمريكي الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث غير دستوري، وبناء عليه أسقطت التهم الموجهة ضد طبيبة مسلمة بإجراء عملية "الختان" للعديد من الفتيات دون السن القانونية.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أسقط القاضي بريرنارد فريدمان جميع التهم الموجهة إلى طبيبة من ولاية ميشيجان، جومانا ناجاروالا، وكتب في قراره أن الكونجرس تجاوز حدوده بالتشريع لحظر "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية". وأن الختان عمل "إجرامي محلي" على أن تجرمه الدولة، وليس جزءا من سوق تجارية مشبوهة، وأن القانون لا يسمح للكونجرس بسن قانون من هذا النوع.



وأضافت الصحيفة أن ناجاروالا أجرت العملية لـ9 فتيات بين سن 8 و18 عاما.



وأشارلات إلى أنه في حين تم إسقاط 6 تهم من أصل 8 وجهت إلى الطبيبة، إلا أنها لا تزال تواجه تهمًا بالتآمر من أجل السفر بنية ارتكاب سلوك جنسي غير مشروع والتآمر لعرقلة إجراء رسمي بزعم إخبار الآخرين بعدم الحديث عن ما تم فعله.

