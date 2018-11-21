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رياضة

محمد حلمي يكشف عن حديثه مع لاعبي طلائع الجيش بين شوطي مباراة بتروجيت

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:08 م
محمد حلمي
محمد حلمي
محمد رشاد
كشف محمد حلمي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن الحوار الذي دار بينه وبين لاعبي فريقه بين شوطين مباراة بتروجيت، والذي انتهت منذ قليل بالتعادل الإيجابي 3-3 ، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز.

وقال حلمي عقب المباراة: "في الشوط الأول جميع اللاعبين لم يلعبوا بمستوى جيد وكانوا بعيدا عن حالتهم الفنية المعتادة، تلقينا أهدافاً من أخطاء ساذجة أدت إلى تأخرنا في النتيجة بين الشوطين، أخبرتهم أن جميعهم في حالة فنية سيئة وأريد استبدالهم جميعها بسبب ذلك".

واستمر في حديثه "طلبت منهم اللعب بروح عالية في الشوط الثاني لتحسين النتيجة وبالفعل استطعنا التعادل".

وعن إلغاء ركلة جزاء لفريقه قال "لم أعترض على احتساب ركلة الجزاء أو لا، ولكن الكرة كانت معنا وإذا كانت لا ترتقي لاحتسابها ركلة جزاء كان على الحكم أن يستمر في اللعب لأننا كنّا سنسجل هدف التعادل من هذه اللعبة".

وأتم تصريحاته "أخبرت الحكم أمين عمر أن كان عليه الأشارة إلى استمرار اللعب بدلا من احتساب ركلة جزاء ثم إلغاؤها بعد ما أخبره الحكم الخامس".
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