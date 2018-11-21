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محمد صبحي يكشف سبب استدعاء أمن الدولة له بسبب مبارك.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:35 م
صدى البلد
محمد القاضي
كشف الفنان محمد صبحي، أن مباحث أمن الدولة قامت باستدعائه 3 مرات، خلال أول شهر من عرضه لمسرحية "ماما أمريكا" بسبب تقليده للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك خلال عرض المسرحية.

وأشار"صبحي" ، خلال لقائه عبر فضائية "أون إي"،: "الذي استقبلني في أمن الدولة شخصية معروفة، وطلع كان معايا في ثانوي، وقالي بطل المسرحية علشان ما تعملش أزمة، قولتله مش هبطل، أقفلوا الرواية بس مش هبطل، قالي البلد ومش البلد، قولتله اكتبلي ورقة إني بقلد حسني مبارك".

وأكمل: «قولتله اكتبلي ورقة وامضي عليها إنك شايف إني بقلد حسني مبارك، قالي أنا هاجي أشوف الرواية، قولتله هحجزلك قالي لا أنا هاجي بطريقتي".

وتابع: «قولتله حضرتك تعتقد إني هخسر 999 كرسي من الجهمور علشان حضرتك موجود وهخاف أو أشيل حاجه، قولتله أنا مصر إنك مش هتلاقي أماكن علشان العدد مكتمل، أنا هحجزلك كرسي في أول صف في نفس اليوم".

وأضاف: «أما جه حضر المشهد كان 8 دقايق، أنا عملته 20 دقيقة، وفي الآخر الراجل طلع في الاستراحه قالي لا ما تشيلهوش، علشان مافيهوش حاجة".

ولفت: "عرضت مسرحية ماما أمريكا في خلال 5 سنين، ومكنش فيه أي مشكلة لإني مش بتريق على الرئيس"، مؤكدا: "الرئيس لم يغضب".
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