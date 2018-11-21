متورط فى فضيحة ووترجيت: ترامب أسوأ من نيكسون ويحكم جمهورية الموز

قال المستشار السابق للبيت الأبيض، جون دين، الذي كان أحد الشخصيات الرئيسية في فضيحة "ووترجيت" إبان عهد الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون في السبعينيات، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب أسوأ من نيكسون، وسلوكه أكثر تطرفا منه.



وأضاف حسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية: "اعتقد أن نيكسون كان يخبر هذا الرئيس بأنه يذهب بعيدا عن هذا النوع من العمل فإنه يشبه جمهورية الموز، فهذا ما يفعله المستبد".



وأضافت أن دين أدلى بهذه التصريحات بعد تقارير أفادت أن ترامب قد ضغط على وزارة العدل لمقاضاة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي ومرشحة الرئاسة هيلاري كلينتون.



وتابع دين "أعتقد أن هذا المستوى لم يذهب إليه نيكسون لأنه لم يحقق مصلحته من خلال محاكمة جنائية".



يذكر أن فضيحة ووترجيت كشفت تجسس نيكسون على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى "ووترجيت".



