قطع الكهرباء عن موقع حريق محل شارع الجامع بإمبابة

قطعت شركة الكهرباء، خط الإمداد الواصل للعقارات المتواجدة بمحيط حريق محل تجاري بشارع الجامع؛ لوجود مياه الإطفاء بالقرب من الكابلات.





وكانت وحدات الحماية المدنية بالجيزة، تمكنت من السيطرة على حريق داخل محل تجاري بشارع الصياد المتفرع من شارع الجامع بمنطقة إمبابة.





تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي، يفيد باندلاع حريق داخل محل تجاري، وعلى الفور أمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بانتقال وحدات الحماية المدنية.





ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ٣ سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة علي الحريق وإخماده.





والتهم الحريق محتويات المحل، وواجهة الطابق الأرضي للمنزل المتواجد أسفله، وأجرت الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق.





تحرّر المحضر اللازم، وباشرت فرق الأدلة الجنائية والنيابة العامة التحقيقات.