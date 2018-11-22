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بين الناس

القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:51 ص
صدى البلد
كريم ناصر
أكدت شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى أن أعمال تطهير شنايش الأمطار والشبكات تحدث بشكل دائم ومستمر على مدار العام وتكون بشكل مكثف مطلع فصل الشتاء تحسبا لسقوط أمطار.

وأشارت الشركة فى بيان لها إلى أن المعوقات التي تواجه فرق الصيانة المنتشرة بالعاصمة، هي وقوف سيارات المواطنين أعلى شنايش الأمطار والمطابق، مؤكدة رفع درجة الاستعداد بالقاهرة والجيزة اليوم تحسبا لأى أمطار.

وناشدت الشرطة المواطنين بتمكين عمال الصيانة من إجراءات التطهير للشنايش حفاظا على عدم وجود تجمعات مياه بالشوارع لإحداث السيولة المرورية التي تصب فى صالح المواطنين.

وفى سياق متصل قامت اللجان المشتركة من الأحياء والشركة بمراجعة جاهزية الإنفاق وشبكات الأمطار وإصلاح كافة الملاحظات وتم رصد بعض الحالات السلبية بوقوف بعض الباعة الجائلين بمعروضاتهم أعلى الشنايش وكذلك إلقاء المخلفات الخاصة بمحلات كشري داخل الشنايش وتم إخطار الأحياء المختصة عن هذه المناطق.
القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور
القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور
القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور
القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور
القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور
القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور
القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور
القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور
القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور
القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور
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