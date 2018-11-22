القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور

أكدت شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى أن أعمال تطهير شنايش الأمطار والشبكات تحدث بشكل دائم ومستمر على مدار العام وتكون بشكل مكثف مطلع فصل الشتاء تحسبا لسقوط أمطار.





وأشارت الشركة فى بيان لها إلى أن المعوقات التي تواجه فرق الصيانة المنتشرة بالعاصمة، هي وقوف سيارات المواطنين أعلى شنايش الأمطار والمطابق، مؤكدة رفع درجة الاستعداد بالقاهرة والجيزة اليوم تحسبا لأى أمطار.





وناشدت الشرطة المواطنين بتمكين عمال الصيانة من إجراءات التطهير للشنايش حفاظا على عدم وجود تجمعات مياه بالشوارع لإحداث السيولة المرورية التي تصب فى صالح المواطنين.



