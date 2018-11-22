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تعليم

وكيل تعليم الفيوم يزور مدرسة العامرية الابتدائية شرق.. صور

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:20 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
أجرى الدكتور محمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم جولة ميدانية، لمتابعة مدارس الفيوم للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية وانتظام العمل، حيث تابع عدد من المدارس ومنها مدرسة العامرية الابتدائية بشرق الفيوم، وتفقد وكيل المديرية المدرسة والفصول الدراسية وحضر حصة لغة عربية وناقش التلاميذ على السبورة للوقوف على المستوى العلمي.

كما حضر حصة رياضيات وأشاد بالمستوى العلمي المتميز للتلاميذ في مادة الرياضيات وتابع معمل الحاسب الآلي وقسم التربية الفنية والاقتصاد المنزلي بالمدرسة وأشاد بتفعيل الأنشطة بالمدرسة.

ونبه وكيل المديرية على إدارة المدرسة بضرورة المتابعة الفنية المستمرة للمعلمين بالفصول الدراسية، وضرورة بث روح الولاء والانتماء وحب الوطن في نفوس التلاميذ.

وأشاد وكيل المديرية بالجهد المتميز المبذول فى العمل وانضباط وانتظام العملية التعليمية وتقدم بالشكر لإدارة المدرسة على الجهد المتميز المبذول فى العمل.
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