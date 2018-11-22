رئيسة وزراء بريطانيا : قواعد جديدة لنظام الهجرة بعد بريكست

أشادت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بمسودة اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) التي تم التوصل إليها مع المفوضية الأوروبية.



وقالت ماي - في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس - إن مسودة الاتفاق بمثابة صقفة جيدة لبلادنا، مشددة على وجود قواعد جديدة لنظام الهجرة لا تهتم أي دولة يأتي منها المهاجر ولكن التركيز على مدى مساهمته التي يمكن أن يقدمها للمملكة المتحدة.



وأشارت إلى أن مسودة الاتفاق تضمن حماية الوطائف والأمن، بالإضافة إلى إنهاء حرية التحرك بشكل نهائي والسيطرة على الحدود، وإنهاء اختصاص محكمة العدل الأوروبية.



ولفتت إلى أن المملكة المتحدة "ستضع قوانينها الخاصة" التي تفصل فيها المحاكم البريطانية، مشيرة إلى أنها تؤكد بوضوح وجود سياسة تجارية مستقلة للمملكة المتحدة، و"أن البلاد ستصبح دولة ساحلية مستقلة" - بحسب قولها - .



وقالت رئيس الوزراء البريطانية تريزا ماي إن المسودة التي تم التوصل إليها مع المفوضية الأوروبية تشمل أيضًا شراكة جديدة في المجال الأمني مع وجود علاقات وثيقة في مجال الدفاع ومواجهة الإرهاب لنحافظ على أمن مواطنينا.



وأشارت ماي - في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني - إلى وجود ترتيبات لمشاركة البيانات في المجال الأمني منها الحمض النووي وسجل أسماء المسافرين بالإضافة إلى بصمات الإصبع.



وأكدت أن الشراكة الأمنية الجديدة تشمل - أيضًا - تعاونًا وثيقًا بين قواتنا ومن ضمنها قوات إنفاذ القانون الأخرى، مضيفة "سنعمل معًا على فرض عقوبات ضد من ينتهك القواعد الدولية، فضلًا عن المشاركة في الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".



ونوهت ماي بأن المسودة والاتفاق ككل سيضمن الانتقال إلى علاقة مستقبيلة جديدة وطموحة مع الاتحاد الأوروبي بطريقة سلسة.



وقالت رئيس الوزراء البريطانية تريزا ماي إن هناك التزامًا صريحًا بالحلول التكنولوجية لإبقاء الحدود الإيرلندية مفتوحة في العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وأضاف ماي - أمام مجلس العموم البريطاني - أن العمل التحضيري بشأن الترتيبات البديلة لما يسمى بخطة الدعم الأيرلندية "سيتم التخطيط لها قبل مغادرتنا الاتحاد".



وشددت على أن السيادة البريطانية لجبل طارق "ستكون محمية" - منطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني - وأي علاقة مستقبلية متفق عليها "يجب أن تعمل من أجل أسرة المملكة المتحدة بأكملها".



وأشارت إلى أن الشعب البريطاني يريد المضي قدمًا فيما يتعلق بالاتفاق، مضيفة :"الاتفاق الذي سيمكننا من القيام بذلك هو الآن في متناول أيدينا".