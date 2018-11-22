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برلمان

الوفد يحيل السيد البدوي للتحقيق

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:48 م
السيد البدوى رئيس
السيد البدوى رئيس حزب الوفد السابق
معتز الخصوصي
قررت الهيئة العليا لحزب الوفد، في اجتماعها الطارئ، إحالة رئيس الحزب السابق الدكتور السيد البدوي للتحقيق بمعرفة لجنة خماسية، تضم عبد السند يمامة، وعبد العزيز النحاس، وعبد العظيم الباسل، وكاظم فاضل، وصفوت عبد الحميد.

ويأتي التحقيق على خلفية علاقة البدوي بترويج شائعات ضد الحزب وعلاقته بالقيادات الوفدية الطاعنة في نتيجة الانتخابات والأمور المالية للحزب في عهده.

وكان أبو شقة رئيس حزب الوفد، عقد اجتماعا مساء اليوم مع الهيئة العليا للحزب، لمناقشة الرد على عقد مؤتمر صحفي لعدد من قيادات حزب الوفد، تقدمت بطعون ضد الانتخابات وقررت طرح الثقة في المستشار بهاء الدين أبوشقة وعدد من أعضاء حزب الوفد.
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