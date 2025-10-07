قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هولندا: مصر شريك استراتيجي وتعاوننا قائم على المصالح المتبادلة
وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه
أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بنك ناصر الاجتماعي يدعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال مشاركته في معرض "تراثنا"

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن مشاركته في فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية فخامة  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقام خلال الفترة من 4 حتى 11 أكتوبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية.
 
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مشاركة البنك في هذا الحدث السنوي الكبير تأتي انطلاقاً من دوره المحوري في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحرف اليدوية والتراثية وحرصه على تعزيز الصناعات التراثية والحرف اليدوية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن دورها في الحفاظ على الهوية المصرية وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.
 
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي يولي أهمية خاصة للمشروعات الحرفية والتراثية باعتبارها أحد مصادر الدخل المستدامة ووسيلة لتمكين الأفراد اقتصادياً واجتماعياً، وهو ما يتسق مع استراتيجية الدولة في تشجيع ريادة الأعمال ودعم المنتج المحلي.

وفي هذا الإطار، صرح الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بأن البنك حرص على تخصيص جناح متميز داخل المعرض لعرض مجموعة من المنتجات الممولة من خلال برامجه التمويلية، مثل مستورة وفاتحة خير بهدف إبراز قصص نجاح حقيقية لعدد من عملاء البنك الذين استطاعوا تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات قائمة تساهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل.
 
وأشار الأستاذ أسامة السيد  إلى أن البنك يضع ضمن أولوياته التوسع في تقديم حلول تمويلية وخدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من خلال التمويل المباشر أو الاشتراك في معارض التسويق لمنتجاتهم، بما يتواكب مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ويؤكد التزامه بدعم أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة كجزء من مسؤوليته المجتمعية ودوره في تحقيق الشمول المالي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
 
الجدير بالذكر أن البنك يقدم باقة من المنتجات التمويلية المخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والحرفية، تشمل قروضاً ميسرة بفوائد تنافسية، وبرامج تمويل متدرجة تناسب مختلف مراحل المشروع، إلى جانب مبادرات لدعم المرأة والشباب ورواد الأعمال في كافة محافظات الجمهورية، كما يوفر البنك خدمات استشارية وتسويقية لرفع كفاءة أصحاب هذه المشروعات وتعزيز قدرتهم على التوسع والنفاذ إلى الأسواق المحلية.

بنك ناصر الاجتماعي وزيرة التضامن تراثنا للحرف اليدوية والتراثية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

ترشيحاتنا

أحمد عمر هاشم

ناعيًا أحمد عمر هاشم.. البحوث الإسلامية: فقدنا حارسا أمينا على السُّنة النبوية

أحمد عمر هاشم

مفتي الهند ينعي عمر هاشم: عالم فذ وأحد أركان الدعوة والعلم

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: النبي علمنا كيف نسعد ونمرح في إطارٍ من الالتزام والمسئولية

بالصور

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد