5 أطعة تناولها للإقلاع عن التدخين

يعتبر التدخين هو أسوأ العادات التي يمارسها العديد من الأفراد، وقد يحاول البعض التخلص من التدخين ويقول المعالج بالطب البديل محسن النادي أن الإقلاع عن التدخين رغبة وتحد يشعر به الكثيرون، حيث يسعى الكثير من المدخنين للتخلص من هذه العادة الضارة التى تضر صحتهم بشكل يومى ولكم أفضل الأطعمة التى ينصح بتناولها عند الإقلاع عن التدخين، ومن أهمها :





1- تجنب الأطعمة الغنية بالدهون ومرتفعة السعرات الحرارية.

2- الإكثار من تناول الفواكه مثل الموز والتفاح والبرتقال والكمثرى والجريب فروت.

3- الاهتمام بالخضراوات مثل البقدونس، الجرجير، السبانخ والجزر والفاصوليا والخيار، وذلك لغناها بالألياف التى تساعد على طرد السموم المتراكمة فى الجسم.

4- تناول اللحوم الحمراء والأسماك والدجاج لأنها تخلص الجسم من السموم.

5- الإكثار من تناول الماء والحليب لأنهما يساعدان على تنظيف الجسم من السموم وتطهيره.