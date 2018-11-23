ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

5 أطعة تناولها للإقلاع عن التدخين

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:02 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يعتبر التدخين هو أسوأ العادات التي يمارسها العديد من الأفراد، وقد يحاول البعض التخلص من التدخين ويقول المعالج بالطب البديل محسن النادي أن الإقلاع عن التدخين رغبة وتحد يشعر به الكثيرون، حيث يسعى الكثير من المدخنين للتخلص من هذه العادة الضارة التى تضر صحتهم بشكل يومى ولكم أفضل الأطعمة التى ينصح بتناولها عند الإقلاع عن التدخين، ومن أهمها :


1- تجنب الأطعمة الغنية بالدهون ومرتفعة السعرات الحرارية.
2- الإكثار من تناول الفواكه مثل الموز والتفاح والبرتقال والكمثرى والجريب فروت.
3- الاهتمام بالخضراوات مثل البقدونس، الجرجير، السبانخ والجزر والفاصوليا والخيار، وذلك لغناها بالألياف التى تساعد على طرد السموم المتراكمة فى الجسم.
4- تناول اللحوم الحمراء والأسماك والدجاج لأنها تخلص الجسم من السموم.
5- الإكثار من تناول الماء والحليب لأنهما يساعدان على تنظيف الجسم من السموم وتطهيره.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد .. لحظة إصابة مدرب الداخلية خلال مباراة الزمالك بعد اعتداء الجماهير

سيد معوض: ما يحدث في النادي الأهلي إرضاء لـ السوشيال ميديا

شاهد.. ليلى اسكندر قبل وبعد ارتداء الحجاب

تعرف على كواليس رحيل كارتيرون.. ومكالمة الخطيب النارية للجهاز الفني

ترامب: إسرائيل ستكون في ورطة كبيرة بدون السعودية

فضيحة..غواصة إسرائيلية تطلق صواريخ على سفينة تحمل مدنيين لبنانيين قبل 36 عاما

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

جمال الغندور: طرد حسام عاشور فى لقاء الوصل مستحق

الصادرات والواردات: رفض 126 رسالة صناعية لعدم مطابقتها المواصفات

ضربتين في الرأس توجع.. بعد خسارته أفريقيا خروج مر لـ الأهلي من البطولة العربية

رسالة شديدة اللهجة من جماهير الأهلي الى مجلس إدارة النادي

قطع المياه عن 6 مناطق في الجيزة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

صبحي يبحث سبل التعاون مع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.. صور

مي الغيطي بفستان الـ "V" لتكشف عن مرضها ..صور

مدرب الداخلية ليس الأخير .. حسام حسن يستفز جماهير الزمالك بقميص يرمز للأهلى

شاهد.. الوصل يسخر من الأهلي بعد إقصائه من البطولة العربية

فيديو

زكريا ناصف: جماهير الأهلي «محروق دمها»..واللاعبون معندهمش روح الفانلة الحمراء.. فيديو
خالد بيومي: الأهلي سكن شباكه 16 هدفا في 3 مباريات.. وأرفض إقالة كارتيرون
ضربتين في الرأس توجع.. بعد خسارته أفريقيا خروج مر لـ الأهلي من البطولة العربية
خالد بيومي يهاجم إدارة الأهلى بعد الخروج من كأس زايد
شيماء منصور توضح سبب ترشحها لعضوية اتحاد الكرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟