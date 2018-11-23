اعتقال شخص ادعى أنه يحمل متفجرات في فرنسا

اعتقلت السلطات الفرنسية اليوم الجمعة رجلا ادعى أنه يحمل متفجرات في حقيبته وطالب باستقبال أصحاب السترات في الإليزيه.



وبحسب إذاعة "بي إف إم تي في" فإن الرجل الذي تم اعتقال في مدينى "أنجيه" معروف لدى الشرطة في جرائم تتعلق بتجارة المخدرات.



وأوضحت أن رجال الأمن تدخلوا على الفور ونجحوا في السيطرة على الشخص.



وتشهد فرنسا على مدار الأيام الماضية أقوى موجة من الاحتجاجات منذ وصول الرئيس ماكرون للحكم، وعرفت الاحتجاجات باسم "أصحاب السترات الصفراء"، إذ يرفض المتظاهرون قرار الحكومة برفع أسعار الوقود وسياسة الحكومة الفرنسية الإصلاحية.