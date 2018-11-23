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محافظات

محافظ الدقهلية للمواطنين: تليفوني مفتوح 24 ساعة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 08:46 م
محافظ الدقهلية للمواطنين
محافظ الدقهلية للمواطنين : تليفوني مفتوح 24 ساعة
همت الحسينى
أجرى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، جولة في شوارع مركز المنصورة وفي حي غرب المنصورة تفقد خلالها حالة الشوارع بعد سقوط الأمطار على أغلب مدن ومراكز وقرى الدقهلية.

وتفقد كذلك أماكن تجمع الأمطار واستدعى رئيسي مركز ومدينة المنصورة وحي غرب وسأل عن مدي جاهزية العاملين فيه للتعامل مع مياه الأمطار وإزالة تجمعاتها أولا بأول حتى لا تتأثر حركة المرور بالشوارع.

وتفقد عددا من الشوارع الداخلية واطمأن على جاهزية بالوعات الصرف فيها واعطى شاروبيم توجيهاته بسرعة شفط المياه في المناطق التي تعاني من تجمعات كبيرة لمياه الأمطار وكذلك العمل على رفع الإشغالات التي تعيق حركة سير المواطنين.

وقال محافظ الدقهلية إننا أعلنا حالة الطوارئ في جميع مدن ومراكز وأحياء المحافظة خاصة مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط الأمطار في أغلب الأنحاء.

وأضاف: "نبهت بعد أسبوع واحد من وصولي للدقهلية على رؤساء المدن والأحياء بضرورة الاستعداد المبكر للتعامل مع الأمطار في حالة سقوطها وفي كل إجتماع معهم كنت اذكرهم بضرورة جاهزيتهم للتعامل مع الأمطار، وهو ما جعل الآثار الناجمة عن سقوطها تمت معالجتها أولا بأول".

وقال شاروبيم إن غرف العمليات في المراكز والمدن والأحياء جاهزة لتلقي أي بلاغات خاصة بالأمطار وكذلك غرفة الكوارث والأزمات بديوان عام المحافظة التي تعمل علي مدار 24 ساعة.

وناشد محافظ الدقهلية المواطنين الاتصال به شخصيا في حالة تقاعس أي رئيس مركز أو مدينة عن معالجة آثار الأمطار، قائلا: "تلفوني مفتوح 24 ساعة وأرد علي كل الأرقام واسألوا المواطنين الذين اتصلوا بي من قبل".
محافظ الدقهلية للمواطنين: تليفوني مفتوح 24 ساعة
محافظ الدقهلية للمواطنين: تليفوني مفتوح 24 ساعة
محافظ الدقهلية للمواطنين: تليفوني مفتوح 24 ساعة
محافظ الدقهلية للمواطنين: تليفوني مفتوح 24 ساعة
محافظ الدقهلية للمواطنين: تليفوني مفتوح 24 ساعة
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