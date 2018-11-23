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أخبار البلد

الخارجية: نتابع التحقيقات في قضية قتل الصيدلي المصري بالسعودية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 08:44 م
الدكتور أحمد طه
الدكتور أحمد طه
محمد وديع
أكد السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن القنصلية العامة بجدة تواصل متابعة سير التحقيقات الخاصة في قضية قتل الصيدلي المصري أحمد طه المنخلي في مدينة جازان، وكذا الإجراءات الخاصة بمستحقات الفقيد، بالتنسيق مع السلطات السعودية.

وقال هاشم إلى أن جثمان الفقيد، الذي توفى إثر اعتداء بمدينة جازان السعودية، وصل، مساء اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي، وكان في استقباله ممثلو الوزارة، والجهات المعنية بالدولة، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة، وتسليمه إلى ذويه.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية تقدمت بخالص العزاء لأسرة الفقيد، راجية الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته.
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