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رياضة

روما وإنتر ميلان في مهمة خاصة أمام أودينيزي وفروسينوني بالكالتشيو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:44 ص
إنتر ميلان
إنتر ميلان
إسراء أشرف
يحل فريق روما ضيفًا على نظيره أودينيزي، اليوم، السبت، الساعة الرابعة مساءً، على ملعب "الفريولي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي "كالتشيو".

ويسعى روما في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز على أودينيزي وخطف النقاط الثلاث، من أجل التقدم في مراكز الكالتشيو.

ويحتل ذئاب روما المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل أودينيزي المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.

وعلى صعيد متصل، يلتقي إنتر ميلان مع نظيره فروسينوني، في تمام التاسعة والنصف مساءً، على ملعب "سان سيرو".

ويسعى إنتر في مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث من فروسينوني، من أجل تضييق الخناق على نابولي الذي يحتل وصافة الدوري بـ28 نقطة.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدو ترتيب فريق الكالتشيو، برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فروسينوني المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط.
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