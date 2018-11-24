لاعبا كرة قدم يسحلان مراسلة أثناء تغطيتها لمباراة .. فيديو

Took an L in Athens today. So many thanks to everyone at @UGAAthletics for their help after this happened...even though I’m a Gator 😏 pic.twitter.com/b1FTCPaqtH — Laura Rutledge (@LauraMRutledge) November 18, 2018

تعرضت مراسلة تليفزيونية تدعى “لورا روتليدج”، إلى موقف محرج خلال تغطيتها مباراة كرة قدم امريكية لطلاب الجامعات، حيث اعتادت على التعرض إلى الحوادث العنيفة خلال مسيرتها المهنية.ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم تتوقع مراسلة التليفزيون الأمريكي أنها ستكون ضحية عملها، أثناء مباراة كرة قدم أقيمت بين فريقين أمريكيين السبت الماضي.ويوضح فيديو نشرته المراسلة عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر، وهي تقف لتغطية المباراة ، ليصطدم بها لاعبان كانا يتصارعان خارج أرض الملعب، لتدهس بين جسميهما الضخمين، واقدامهما في مشهد ساخر وغير متوقع.