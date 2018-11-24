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توفيق عكاشة: أنا ممنوع من ركوب الخيل والدراجات وكويس انى ماشى على رجلي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:21 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أنه كان يركب الدراجات النارية الخاصة بأولاده ويذهب بها المشاوير القريبة؛ إلا أنه ممنوع من ركوبها بسبب آلام الظهر.

وأثني عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، على ممارسة الرياضة والحد من تناول الطعام بكثرة قائلا: « أنا نفسي أركب عجلة، بس أصبحت ممنوع من ركوب حاجتين كنت بحبهم، الخيل والدراجات»؛ موضحا إنه عندما يشاهد مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ماراثون للدراجات في مختلف المناسبات يرغب وقتها في ركوب الدراجات مثله.

واختتم عكاشة: «ولادي كان عندهم موتوسيكلات كنت بركبها، بس دلوقتي كويس إني ماشي على رجلي».
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