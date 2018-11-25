بوكو جونيورز وريفر بليت..تعرف على الموعد الجديد لنهائي كأس ليبرتادوريس

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عن مباراة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس، بين بوكا جونيورز ومضيفه ريفر بليت، على ملعب "مونيمونتال"، التي كانت مقررة مساء السبت.





وحسب ماذكرته قناة "tyc" الأرجنتينية، أن المباراة ستلعب اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ5 مساءً، بالتوقيت المحلي للأرجنتين، العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.





وكان من المقرر إقامة المباراة، الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لكن تم تأجيلها إلى الساعة 12 صباحًا، ثم إلى الساعة 1:15، قبل نقلها إلى اليوم الأحد.



