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منوعات

ملك الغابة في خطر.. تحذير يهدد بانتهاء الأسود من العالم

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:43 ص
صدى البلد
محمد علي
دقت شبكة بي بي سي نقوس الخطر فيما يخص الأسد ملك الغابة الحيوان الذي يعد مضرب الأمثال في مختلف الثقافاتـ، محذرة وفق ما كشف باحثون من خطر إنقراضه.

وقالت بي بي سي إن الاسود ضمن حيوانات أخرى في خطر داهم وهي البطريق والشمبانزي والنمور، بسبب كثرة التهديدات الطبيعية والبشرية والصيد الجائر بحقها.

وقال الباحثون إن عدد الأسود يشير إلى الخطر بعد أن وصل عددها لقرابة 20 ألف أسد.

وتعد الأسباب الأبرز وراء الخطر، عدم وجود بيئة مناسبة وقتل الأشبال من قبل الأسود الكبار في حالة عدم وجود فرائس وتهديد الحيوانات الأخرى التي تتنافس معها على فرائسها، والصيد الجائر من الصيادين ، وإن كان السبب الأخير في التأثير على أعداد الأسود.
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