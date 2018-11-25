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تعرف على الأساقفة الجدد يتم سيامتهم بيد البابا تواضروس الثاني.. صور

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:09 ص
صدى البلد
أعلن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية سيامة 5 أساقفة جدد ينضمون للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية من بينهم أسقفا لإيبارشية الوادى الجديد والواحات و4 أساقفة عموم إثنين منهم للخدمة في مصر وإثنين للولايات المتحدة.

ويتم سيامة القمص مرقس الأبنوبي اسقفا علي الوادي الجديد والواحات باسم الانبا ارسانيوس، وهو راهب من دير مارمينا المعلق بجبل أبنوب، والتحق بالدير عام ٢٠٠٤ وترهبن عام ٢٠٠٦ وكان امينًا للدير من عام ٢٠١٢ حتي الآن ثم اختير لإيبارشية الوادي الجديد والواحات وسيحمل اسم الأنبا أرسانيوس.

ويتم سيامة القمص بيشوي آفا موسى أسقفًا عامًا باسم الانبا "بيزل" اى باسيليوس وهو من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية وترهب بدير الأنبا موسى في تكساس - جنوب الولايات المتحدة الأمريكية وهو حاصل علي بكالوريوس علم نفس واجتماع من جامعة رودجز في الولايات المتحدة الأمريكية وترهب عام ٢٠٠٩ له خدمات كثيرة.

وسيامة القمص ساويروس آفا مينا اسقفا عاما باسم الأنبا ساويروس، وترهبن عام ١٩٨٧ في دير الشهيد مارمينا بمريوط وكانت خدمته في الدير مسؤول عن جسد القديس ساويروس الأنطاكي الذي أخذت الكنيسة جزء من رفاته وتم اهدائها للسريان الأرثوذكس في لبنان وسيصير أسقفا عاما يخدم في بعض الأديرة الجديدة التي تحتاج لإشراف باعتبارها أديرة جديدة ليس بها آباء شيوخ لإدارتها.

ويتم سيامة القمص بولس المحرقي أسقفًا عامًا باسم الانبا ميخائيل، وترهبن عام ٢٠٠٣ في دير السيدة العذراء بالمحرق وكان مسؤولًا عن مباني الدير لكونه مهندس. ومنذ عامين خدم في أسقفية الخدمات العامة من يناير عام ٢٠١٧ وصار مسؤلًا عن برامج التدريب وسيصبح أسقفًا عامًا في أحد أحياء القاهرة.

وسيتم سيامة القمص مكسيموس آفا موسى اسقفا عاما باسم الأنبا جريجوري، وهو هاجر مع أسرته للولايات المتحدة الأمريكية وعمره عامين وحاصل على بكالوريوس هندسة من جامعة ماك جيل مونتريال بكندا وصار مهندس تصميم كهرباء ثم بعد ذلك ترهبن بدير السيدة العذراء والأنبا موسي عام ٢٠١١ وسيحمل اسم جريجوري أي غريغوريوس.
القمص مرقس الأبنونبي أسقفا على الوادي الجديد باسم الأنبا أرسانيوس القمص مرقس الأبنونبي أسقفا على الوادي الجديد باسم الأنبا أرسانيوس
القمص ساويروس آفا مينا اسقفا عاما باسم الانبا ساويروس القمص ساويروس آفا مينا اسقفا عاما باسم الانبا ساويروس
القمص بيشوي آفا موسى أسقفًا عامًا اسقفا عاما باسم الانبا بيزل "باسيليوس" القمص بيشوي آفا موسى أسقفًا عامًا اسقفا عاما باسم الانبا بيزل "باسيليوس"
القمص مكسيموس آفا موسى اسقفا عاما باسم الانبا جريجوري القمص مكسيموس آفا موسى اسقفا عاما باسم الانبا جريجوري
القمص بولس المحرقي أسقفًا عامًا باسم الانبا ميخائيل القمص بولس المحرقي أسقفًا عامًا باسم الانبا ميخائيل
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