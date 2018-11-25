5 معلومات رئيسية لا تفوتك عن ملف المدير الفنى الجديد للأهلي

لا صوت يعلو داخل أركان الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فوق اسم المدير الفنى الجديد خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى رحل عن تدريب الفريق بعد فقد لقبي دورى أبطال إفريقيا والبطولة العربية.





وتشهد الأيام الحالية تركيزا كبيرا من جانب إدارة القلعة الحمراء بقيادة محمود الخطيب من أجل التعاقد مع مدير فنى قوى يستطيع قيادة المارد الأحمر فى الفترة المقبلة والعودة مجددا إلى منصات التتويج سواء على المستوى المحلى أو القاري.





"صدى البلد " يقدم معلومات مهمة حول الملف المهم داخل القلعة الحمراء الخاص بالمدير الفنى والتى من الممكن تخليصها فى النقاط الآتية:





1- اتصالات محمود الخطيب

أجرى محمود الخطيب رئيس الناد الأهلى مجموعة من الاتصالات المكثفة خلال الفترة المقبلة من أجل حسم اسم المدير الفنى الجديد فى أسرع وقت ممكن.





وحرص الخطيب المشرف العام على فريق كرة القدم على مشاورة العديد من نجوم القلعة الحمراء السابقين من أجل التوافق على أحد اسماء المدربين الكبار ليقود القلعة الحمراء فى الفترة المقبلة .





كما يتحدث الخطيب بشكل مستمر عبر الهاتف مع أعضاء مجلس إدارة الأهلى للحصول على رآيهما فى المدير الفنى الجديد المقبل للقلعة الحمراء.





ويحظى ملف المدير الفنى بأهمية كبيرة لدى محمود الخطيب رغم مرضه وعلاجه بألمانيا فى ظل قناعاته الكاملة بأهمية وجود مدير فنى صاحب كفاءة فنية قوية يستطيع قيادة المارد الأحمر فى الفترة المقبلة.





2- دور سيد عبدالحفيظ

يلعب أيضا سيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير قطاع الكرة بالأهلى دورا كبيرا من أجل حسم المدير الفنى الجديد للقلعة الحمراء، ويتابع عبدالحفيظ العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب للوصول إلى الأفضل بينهما وعرضه على محمود الخطيب رئيس النادي.





ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة سفر عبدالحفيظ إلى ألمانيا مقر إقامة محمود الخطيب فى الوقت الحالى بسبب العلاج والتخلص من آثار العملية الجراحية التى أجراها فى الفترة الماضية لحسم ملف المدير الفنى بالكامل.





3- 7 مدربين على المائدة الحمراء ودور قوى لفضل

نجح محمد فضل مدير التعاقدات بالنادى الأهلى فى الحصول على موافقة 7 مدربين أجانب لتدريب الأهلى فى الفترة المقبلة، وحرص محمد فضل على إجراء العديد من المفاوضات مع العديد من المدربين فى الساعات القليلة الماضية، ونجح خلالها فى الوصول إلى اتفاق شبه تام مع 7 مدربين.





4- استشارة مانويل جوزيه

لجأ الأهلى إلى الحصول على استشارة فنية من قبل الأسطورة البرتغالية مانويل جوزيه المدير الفنى التاريخى للأهلى من أجل أخذ رآيه فى المدير الفنى الجديد للقلعة الحمراء ، فى ظل الثقة التامة فى رؤيته الفنية وحبه وعشقه الكبير للمارد الأحمر .





5- نقطة واحدة تفصل عن الإعلان

بات الأهلى على بعد خطوة واحدة قبل الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد وتتمثل هذه الخطوة فى سفر سيد عبدالحفيظ إلى ألمانيا للاجتماع مع محمود الخطيب وعرض عليه الـ7 مدربين الذين وافقوا بالفعل على تدريب الأهلى.



