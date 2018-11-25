ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

5 معلومات رئيسية لا تفوتك عن ملف المدير الفنى الجديد للأهلي

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:33 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس الأهلى
عبد الحكيم ابو علم - عمرو الحلوانى
لا صوت يعلو داخل أركان الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فوق اسم المدير الفنى الجديد خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى رحل عن تدريب الفريق بعد فقد لقبي دورى أبطال إفريقيا والبطولة العربية.

وتشهد الأيام الحالية تركيزا كبيرا من جانب إدارة القلعة الحمراء بقيادة محمود الخطيب من أجل التعاقد مع مدير فنى قوى يستطيع قيادة المارد الأحمر فى الفترة المقبلة والعودة مجددا إلى منصات التتويج سواء على المستوى المحلى أو القاري.

"صدى البلد " يقدم معلومات مهمة حول الملف المهم داخل القلعة الحمراء الخاص بالمدير الفنى والتى من الممكن تخليصها فى النقاط الآتية:

1- اتصالات محمود الخطيب 
أجرى محمود الخطيب رئيس الناد الأهلى مجموعة من الاتصالات المكثفة خلال الفترة المقبلة من أجل حسم اسم المدير الفنى الجديد فى أسرع وقت ممكن.

وحرص الخطيب المشرف العام على فريق كرة القدم على مشاورة العديد من نجوم القلعة الحمراء السابقين من أجل التوافق على أحد اسماء المدربين الكبار ليقود القلعة الحمراء فى الفترة المقبلة .

كما يتحدث الخطيب بشكل مستمر عبر الهاتف مع أعضاء مجلس إدارة الأهلى للحصول على رآيهما فى المدير الفنى الجديد المقبل للقلعة الحمراء.

ويحظى ملف المدير الفنى بأهمية كبيرة لدى محمود الخطيب رغم مرضه وعلاجه بألمانيا فى ظل قناعاته الكاملة بأهمية وجود مدير فنى صاحب كفاءة فنية قوية يستطيع قيادة المارد الأحمر فى الفترة المقبلة.

2- دور سيد عبدالحفيظ 
يلعب أيضا سيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير قطاع الكرة بالأهلى دورا كبيرا من أجل حسم المدير الفنى الجديد للقلعة الحمراء، ويتابع عبدالحفيظ العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب للوصول إلى الأفضل بينهما وعرضه على محمود الخطيب رئيس النادي.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة سفر عبدالحفيظ إلى ألمانيا مقر إقامة محمود الخطيب فى الوقت الحالى بسبب العلاج والتخلص من آثار العملية الجراحية التى أجراها فى الفترة الماضية لحسم ملف المدير الفنى بالكامل.

3- 7 مدربين على المائدة الحمراء ودور قوى لفضل
نجح محمد فضل مدير التعاقدات بالنادى الأهلى فى الحصول على موافقة 7 مدربين أجانب لتدريب الأهلى فى الفترة المقبلة، وحرص محمد فضل على إجراء العديد من المفاوضات مع العديد من المدربين فى الساعات القليلة الماضية، ونجح خلالها فى الوصول إلى اتفاق شبه تام مع 7 مدربين.

4- استشارة مانويل جوزيه 
لجأ الأهلى إلى الحصول على استشارة فنية من قبل الأسطورة البرتغالية مانويل جوزيه المدير الفنى التاريخى للأهلى من أجل أخذ رآيه فى المدير الفنى الجديد للقلعة الحمراء ، فى ظل الثقة التامة فى رؤيته الفنية وحبه وعشقه الكبير للمارد الأحمر .

5- نقطة واحدة تفصل عن الإعلان 
بات الأهلى على بعد خطوة واحدة قبل الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد وتتمثل هذه الخطوة فى سفر سيد عبدالحفيظ إلى ألمانيا للاجتماع مع محمود الخطيب وعرض عليه الـ7 مدربين الذين وافقوا بالفعل على تدريب الأهلى.

وبمجرد الاتفاق على اسم المدير الفنى سيتم إعطاء الضوء الأخضر لمحمد فضل مدير التعاقدات من أجل إتمام التعاقد معه ومجيئه إلى مصر لقيادة المارد الأحمر فى الفترة المقبلة. 
loading...

ترشيحاتنا

ننشر منطوق حكم تأييد الإعدام فى قضية اغتيال النائب العام هشام بركات

برلماني يكشف سبب وقوع المستهلكين في مصيدة البلاك فرايداي

استياء في الأهلي بسبب الحملة ضد الخماسي

النقض تؤيد الإعدام لـ 9 متهمين فى قضية اغتيال النائب العام هشام بركات

استشهاد ضابطي شرطة دهستهما سيارة نقل اقتحمت كمين الطريق الإقليمي بالعياط.. صور

الملكة رانيا تهنئ ابنتها: لقد أثبتِ مدى قدرتك.. صور

تعرف على قصة يورديا مونتويا.. هولندية عاشقة لمصر قررت الاستقرار في سيوة

كارثة.. كويكبان بحجم ملعب كرة قدم يقتربان من الأرض

كارلوس غصن يفجر مفاجأة أمام المحققين في اليابان

عادل مصطفى يظهر في مران الأهلي

فى ذكرى ميلاده.. 3 فنانات فى حياة عماد حمدى

الزملوط يكشف حقيقة حرق الجن للنخيل فى الوادى الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

الرئيس السيسي يشهد فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
لحظة وصول الرئيس السيسي لمقر مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات
انقلاب معدية في البحيرة بسبب زيادة الحمولة
تعرف على قصة يورديا مونتويا.. هولندية عاشقة لمصر قررت الاستقرار في سيوة
تعرف على تمارين مهمة تساعد على إفراز فيتامين د

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟