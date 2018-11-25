ننشر أسماء ضحايا معدية البحيرة

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسماء ضحايا المعدية الغارقة بين محافظتي البحيرة والمنوفية في قرية بشتامي بمركز الشهداء.





وتجمع العشرات من أهالي ضحايا المعدية الغارقة بين محافظتي البحيرة والمنوفية في قرية بشتامي بمركز الشهداء، لاستلام جثث ذويهم.





حيث تزاحم الأهالي للحصول علي جثث الضحايا والتي بلغ عددها 5 جثث من أهالي مركز الشهداء.





فيما طوقت قوات الشرطة محيط المستشفى.





وكانت قوات الإنقاذ النهرى انتشلت 5 جثث هم: عبدالرحمن رضا شعير ، وداليا السيد القصاص ، وعزة محمد عيد ، وعبدالكريم محمد يوسف ، ومحمد السيد حسانين، وجميعهم من عزبة الطويلة التابعة لقرية بشتامى.



