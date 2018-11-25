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تعليم

دورة تدريبية حول نظم وأساليب الدفع والتحصيل الإلكترونى بجامعة عين شمس

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:37 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
بدأت فعاليات الدورة التدريبية حول نظم وأساليب الدفع والتحصيل الإلكترونى، والتي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع مركز الاستشارات المالية والمراجعة، وذلك برعاية الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام سمير عبد الناصر، أمين عام الجامعة، وإشراف سهيل حمزة، الأمين المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وافتتح سهيل حمزة، اليوم الأول للدورة التدريبية بحضور عدد من مديرى وأمناء المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص ومديرى ومسئولى الحسابات بالمراكز والوحدات.

وأوضح حمزة أن الدورة التدريبية تقام لأكثر من ٥٠ متدربا على مجموعتين مقسمين على أربعة أيام، ويتضمن التدريب نظم وأساليب الدفع والتحصيل الإلكترونى فى المعاملات طبقًا لقرار وزارة المالية والتعديلات والإعفاءات المتعلقة بالنسبة المستقطعة من المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص والمشكلات المالية التى تواجه مسئولي الحسابات بالمراكز والوحدات وكيفية تطبيق التعديلات الجديدة.
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