أمين تنظيم مستقبل وطن: تدشين 6200 وحدة حزبية استعدادا للانتخابات المحلية

قال عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن الحزب قام بمجهود كبير خلال الفترة الماضية وتم استكمال التنظيم الحزبي داخل 27 محافظة وتدشين 6200 وحدة حزبية بمختلف المحافظات، من أجل الاستعداد للانتخابات المحلية القادمة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم عمل دورات تأهيل للشباب المقبلين على المشاركة في انتخابات المجالس الشعبية، والمحلية وإعداد كوادر لقيادة الحملة الانتخابية وتدريبهم".



وأوضح هلال في بيان له اليوم، الحزب عمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم مبادرات وورش عمل للشباب وتأهيل وتدريب الشباب للحياة السياسية، مؤكدًا الحزب يعول بشكل كبير على الشباب كما يدعم ذلك باستمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار" أمين تنظيم مستقبل وطن" إلي أنه تركيز الحزب على فئة الشباب كان من خلال تنظيم منتدي للقضاء على محور البطالة من خلال إقامة ملتقيات للتوظيف للشباب، وتنظيم منتدي لحل مشاكل صغار المستثمرين وإزالة العقبات، وتنظيم منتدي للصناعات الصغيرة لدعم المشروعات الصغيرة وتنشيطها، وعلى الجانب الآخر لجذب الشباب للعمل، تم تنظيم دوري مستقبل وطن، وجاري التجهيز لدوري التفوق العلمي والثقافي وسيجوب المحافظات المختلفة.



أكد هلال" أن الشباب هم القوة الحقيقية لمصر ولهم دور كبير في بناء ونهضة الوطن لذلك يحرص الحزب بشكل كبير على الاعتماد عليهم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يعتبر الشباب هم فرس الرهان بالنسبة له.