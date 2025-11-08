قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول أمريكي: إسرائيل لن تشرف على مساعدات غزة
وزير الخارجية ونظيره الروسي يؤكدان دعم وحدة السودان ورفض أي كيانات موازية
لليوم الثاني .. سفير مصر بالإمارات يستعرض سير انتخابات النواب بالخارج
وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% العام الماضى
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالسوبر
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة ثاني أيام التصويت بالخارج في انتخابات النواب
الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل
إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق موسكو.. والناتو يخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
اعتداء جديد على لبنان.. صواريخ إسرائيلية تضرب بنت جبيل وتُصيب سبعة أشخاص
ثأر مؤجل في لندن.. مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام بـ البريميرليج
بدون زيادات.. الاثنين بدء سداد رسوم حج القرعة بالبنوك ومكاتب البريد
لجنة الخبراء المستقلة بمنظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مشكلة في النمو تحرم برشلونة من أحد أبرز جواهر لا ماسيا .. ما القصة ؟

ديفيد مورينو
ديفيد مورينو
أمينة الدسوقي

تلقى نادي برشلونة ضربة مؤلمة داخل أكاديمية "لا ماسيا" العريقة، بعدما اضطر أحد أبرز نجومها الصاعدين، ديفيد مورينو، للابتعاد عن الملاعب منذ بداية الموسم الحالي بسبب مشاكل بدنية مرتبطة بمرحلة النمو، ما حرمه من الظهور مع فريق تحت 14 عامًا حتى الآن.

موهبة استثنائية في سن مبكرة

مورينو، الذي يبلغ من العمر 13 عامًا وسيكمل عامه الرابع عشر في 25 يناير المقبل، يعتبر من ألمع المواهب في جيله داخل أكاديمية برشلونة. ففي الموسم الماضي، قدم أداء استثنائيا لفت أنظار الجهاز الفني والمهتمين بفرق الناشئين، بعدما سجّل 28 هدفا من مركز الوسط الأيمن، إلى جانب عدد كبير من التمريرات الحاسمة التي جعلته اللاعب الأكثر تأثيرا في فئته السنية.

انضم ديفيد إلى برشلونة في موسم 2023-2024 قادمًا من نادي ليفانتي، وسرعان ما أثبت نفسه بموهبته الفريدة، إذ يتميز بقدم يسرى ذهبية، ولمسات دقيقة، ومهارة كبيرة في المراوغة، فضلًا عن سرعة اتخاذ القرار وذكائه التكتيكي داخل أرض الملعب.

ويُعرف اللاعب الصغير بين زملائه بلقب "ديفيت"، كما يتمتع بشخصية قيادية قوية رغم صغر سنه، ما جعله أحد العناصر المؤثرة في الفريق سواء داخل الملعب أو خارجه.

غياب قسري بسبب النمو

ورغم جاهزيته الذهنية وحماسه الكبير للعب، إلا أن مورينو يعاني من التهابات عضلية في منطقة أسفل الظهر (العضلة القطنية)، وهي مشكلة شائعة بين اللاعبين في سن المراهقة نتيجة النمو السريع للجسم هذه الإصابة تمنع المصاب من خوض التدريبات أو المباريات بشكل طبيعي حتى تمام التعافي، ما اضطر اللاعب للغياب عن ست مباريات منذ انطلاق الموسم.

ويأمل الجهاز الفني لفريق برشلونة تحت 14 سنة، بقيادة أدريا مونراس، في أن تشهد مباراة الفريق المقبلة أمام أتليتك ليدا عودة النجم الواعد إلى الملاعب بعد فترة غياب طويلة، خاصة أن الفريق يسعى للحفاظ على نسق الانتصارات في منافسات الدوري.

أمل في العودة والتألق

يحتل فريق برشلونة تحت 14 سنة حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن إسبانيول المتصدر. ومع اقتراب عودة مورينو، يأمل النادي الكتالوني في استعادة أحد أبرز أسلحته الهجومية للمنافسة بقوة على الصدارة.

ورغم ابتعاده عن المباريات، يواصل "ديفيت" العمل بجد واجتهاد داخل الأكاديمية تحت إشراف الأطباء والمدربين، واضعًا نصب عينيه هدف التطور الدائم والعودة بقوة للملعب، في رحلة يحلم أن تقوده يومًا ما إلى الفريق الأول لبرشلونة.

فالموهبة تبدو واضحة، والطريق لا يزال طويلا، لكن إذا استطاع مورينو تجاوز هذه المرحلة البدنية الحرجة، فقد يكون أحد الأسماء التي ستسطع مستقبلًا بين نجوم "البلوغرانا".

نادي برشلونة ديفيد مورينو العضلة القطنية الجهاز الفني لفريق برشلونة ديفيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

محمد رمضان يحمل نعش والده

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

الأهلي والزمالك

المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

ترشيحاتنا

المستشار أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال

الفضالي: أدعو المصريين في الخارج والداخل للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس النواب لاختيار الأفضل

الماشية

"الزراعة" تكشف حقيقة فيديو حالات نفوق الماشية المتداول.. وهذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

صورة ارشيفية

المؤتمر: مشاركة المصريين بالخارج فى انتخابات النواب 2025 تعكس وعياً وطنياً

بالصور

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة

أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي

المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة

من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد