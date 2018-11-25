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القومي للمرأة: العنف المعنوي ضد السيدات أخطر من الجسدي

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:12 م
الدكتورة سوزان قليني،
الدكتورة سوزان قليني، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأ
حسام الحارتي
أكدت الدكتورة سوزان قليني، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، أن العنف المعنوي القائم على التمييز ضد المرأة، وتميز بعض فئات المرأة داخل المجتمع، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها أخطر من العنف الجسدي والمادي.

وأضافت قليني في تصريحات هاتفية لبرنامج " اليوم " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، ، أن العنف ضد المرأة ما زال موجودًا بمختلف أنواعه اللفظي والجسدي والجنسي والمعنوي، متابعة "لا يجب أن نقف فقط على العنف الظاهر ونتجاهل الأشكال الأخرى".

وأردفت "العنف ضد المرأة من أولويات القضايا التي يجب أن نوليها اهتمامًا، ويجب استخدام الإعلام والقوى الناعمة للقضاء على العنف الموجود داخل المجتمع"، مضيفة أن مكتب الشكاوى داخل المجلس القومي للمرأة، مازال يتلقى شكاوى عديدة من مختلف المحافظات، موضحة أنه يتم التعامل مع كافة الشكاوى والقضايا عليها.
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