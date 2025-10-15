قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة
الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط
134 فرصة عمل بتخصصات متنوعة بالعين السخنة

أعلنت وزارة العمل اليوم، عن توفير 134 فرصة عمل جديدة بشركة مودرن هايچنك إنترناشونال بالعين السخنة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب من مختلف المؤهلات.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تم توفيرها بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل ومديرية العمل بمحافظة السويس و تشمل:

1 مدير مخازن، و1 مدير إمداد، و1 أخصائي لوجيستيات، و1 مهندس ميكانيكا، و5 محاسبي مراقبة مخزون، و15 مراقب جودة، و20 مهندس جودة، و30 مهندس إنتاج، و30 مشغل ماكينة، بالإضافة إلى 30 مهندس ميكانيكا من حديثي التخرج.

وأكدت الوزارة أن الشروط تتضمن الحصول على مؤهل عالٍ مناسب لطبيعة كل وظيفة، مشيرة إلى أن التقديم متاح من 15 حتى 19 أكتوبر الجاري، عبر النموذج الإلكتروني التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3S3X7D6B4YxWgl6y6P

ودعت وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى سرعة التقديم، مؤكدة حرصها على مواصلة دعم الشباب المصري وتوفير فرص عمل تضمن حياة كريمة وتسهم في الحد من معدلات البطالة.

وزارة العمل العمل فرص عمل بالداخل

