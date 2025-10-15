134 فرصة عمل بتخصصات متنوعة بالعين السخنة

أعلنت وزارة العمل اليوم، عن توفير 134 فرصة عمل جديدة بشركة مودرن هايچنك إنترناشونال بالعين السخنة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب من مختلف المؤهلات.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تم توفيرها بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل ومديرية العمل بمحافظة السويس و تشمل:

1 مدير مخازن، و1 مدير إمداد، و1 أخصائي لوجيستيات، و1 مهندس ميكانيكا، و5 محاسبي مراقبة مخزون، و15 مراقب جودة، و20 مهندس جودة، و30 مهندس إنتاج، و30 مشغل ماكينة، بالإضافة إلى 30 مهندس ميكانيكا من حديثي التخرج.

وأكدت الوزارة أن الشروط تتضمن الحصول على مؤهل عالٍ مناسب لطبيعة كل وظيفة، مشيرة إلى أن التقديم متاح من 15 حتى 19 أكتوبر الجاري، عبر النموذج الإلكتروني التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3S3X7D6B4YxWgl6y6P

ودعت وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى سرعة التقديم، مؤكدة حرصها على مواصلة دعم الشباب المصري وتوفير فرص عمل تضمن حياة كريمة وتسهم في الحد من معدلات البطالة.