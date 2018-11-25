الاتحاد والأهلي.. التعادل يحسم الشوط الأول بمشاركة السعيد وعبد الشافي.. فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين اتحاد جدة والأهلي بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.



أحرز فهد المولد هدف التقدم للاتحاد في الدقيقة 7 وأدرك الدولي السوري عمر السومة التعادل للأهلي في الدقيقة 21.



وتواجد المدافع المصري محمد عبد الشافي فى التشكيل الأساسي لأهلى جدة كقائد لفريقه، بينما نزل عبد السعيد في الدقيقة 39 بديلا من دجانيني .



ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.



