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مواجهة نارية على الهواء بين الطالبة بسملة والمدرس المتنمر بها.. فيديو

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:13 ص
صدى البلد
حسام الحارتي
نشبت مواجهة على الهواء بين الطالبة بسملة، التي تعرضت للتنمر، وسامي دياب المدرس الذي تنمر بها والذي قدم الاعتذار على الهواء.

وأوضح دياب في تصريحات هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه وصف الطالبة بالسمراء، وليس السوداء، مضيفا أن ذلك كان في إطار شرح بعض دروس النحو ، متابعا " قلت لها أعرب تلك الجملة وهي "بسملة تلميذه سمراء".

وأردف: "ذهبت إليها في المنزل وتقدمت بالاعتذار وعلي الفور قامت والدتها بالتنازل عن المحاضر التي تقدمت به ضدي".

وفي صعيد آخر قالت الطالبة بسملة، إن المدرس طلب منها أن تعرب جملة "بسملة طالبة سمراء"، قائلة "صعبت عليا نفسي، وبكيت".

وتابعت: "دخلت في نوبة بكاء، وطلب منها المدرس أن تتوقف وقال لي لو ما سكتيش هذنبك على السبورة".

وعن قبولها اعتذار المدرس سامي دياب، قالت: "عادي مفيش مشكلة".
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