قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا صام النبي يوم عاشوراء؟.. تعرف على السبب وفضله العظيم
بكري : 33 مليون مصرى خرجوا فى 30 يونيو بيقين على انتصار الجيش لهم
السودان .. مقتل 13 شخصا بينهم 3 أطفال في هجوم للدعم السريع على الفاشر
تعزيز التصنيع الإقليمي للقاحات | ننشر توصيات المؤتمر والمعرض الطبي صحة إفريقيا
قتـ ل صغيرته وأصاب زوجته وابنه.. التحريات تكشف مفاجأة في جريمة الهرم
تعليمات الدكتور | جميلة عزيز تكشف عن تطورات إصابتها في عينها .. خاص
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا السبت
وداعًا لغزو النمل .. وصفة طبيعية فعّالة تقضي عليه نهائيًا بمكونات من مطبخك
21 مليون دولار .. الهلال يكتب التاريخ في كأس العالم للأندية
ترامب: إدارة جو بايدن كانت غبية.. وإدارتي جعلت أمريكا عظيمة
ترامب: وضعنا 60 مليار دولار في مصانع جديدة
هل صيام يوم عاشوراء يغفر كبائر الذنوب؟.. علي جمعة يكشف الحقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العمل في إسبوع.. عقود تشغيل لذوي همم بالقاهرة.. وجبران وسط عمال التراخيل بباب الشعرية

حصاد وزارة العمل
حصاد وزارة العمل

نشرت وزارة العمل اليوم الجمعة "انفوجراف " يوضح حصاد "الوزارة" خلال 7 أيام.. شهد هذا الأسبوع العديد من الفعاليات منها استقبال وزير العمل محمد جبران ،نائب رئيس الوزراء ،ووزير الداخلية الصربي ،لمناقشة العديد من الملفات التي تخص تنقل الأيدي العاملة ،وتوفير فرص عمل للكوادر المصرية في دولة صربيا ..كما قام الوزير جبران بجولة داخل محافظة كفر الشيخ ، قام خلالها بتسليم عقود عمل لذوي همم ،وكذلك تسليم شهادات وجوائز لخريجي دورات تدريب مهني..وفي محافظة القاهرة سلم الوزير، 50 عقد عمل جديد لذوي همم من أبناء المحافظة ،وكذلك "مهمات وقاية " للعاملين في "مشروع المونوريل ".

كما عقد وزير العمل اجتماعا عن طريق "الفيديو كونفرانس" مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لحثهم على التواصل مع العمال وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في الخارج .

اللجنة المصرية الاردنية

هذا وقد شهد الوزير جبران اجتماع اللجنة المصرية الأردنية المعنية بتنقل الأيدي العاملة بين البلدين ،وذلك عن طريق "الفيديو كونفرانس"... كما استعرض مع وفد من شركة "إبدأ لتنمية المشروعات" ما تم إنجازه في تطوير 5 مراكز تدريب مهني بالمحافظات .

هذا وقد التقى أيضا الوزير جبران مع قيادات الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ،ثم قام بجولة في أماكن انتظار لائقة أقامتها "الوزارة" لعمال التراحيل وذلك في منطقة باب الشعرية..كما افتتح الوزير جبران، ندوة تثقيفية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال بشأن التوعية بقانون العمل الجديد .

مكاتب التمثيل العمالي بالخارج 

ومن القرارات الهامة التي صدرت هذا الأسبوع فتح باب التقديم على وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وذلك للعاملين بالوزارة ومديرياتها ..هذا وقد استمرت عملية الاختبارات وتسليم عقود جديدة للشباب للعمل بالخارج تنفيذا للوظائف التي تعلن عنها الوزارة ..كما استمرت مديريات العمل بالمحافظات في تنفيذ خطة الوزارة بشأن تعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج ، تقديم الدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجا خاصة العمالة غير المنتظمة ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل ،وتوفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص ..

وزارة العمل حصاد وزارة العمل العمالة غير المنتظمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

الغاز الطبيعي

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات

حكم لبس سلاسل الفضة للرجال

ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

السلع الغذائية

سعر كيلو السكر اليوم.. قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين 2025

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي.. من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟

الذهب

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

أقدم صخور على وجه الأرض

اكتشاف أقدم صخور على وجه الأرض.. أين تقع؟

إطالة اليوم

الصين تسعى للتأثير على دوران الأرض وإطالة مدة اليوم .. ما القصة؟

العام الهجري الجديد

مع حلول 1447 هجريا.. حقائق تاريخية عن التقويم الهجري

بالصور

وداعًا لغزو النمل .. وصفة طبيعية فعّالة تقضي عليه نهائيًا بمكونات من مطبخك

وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل
وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل
وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل

أسرع من الشيطان .. دودج العضلية تتفوق على بوجاتي توربيون بـ1700 حصان

بوجاتي توربيون
بوجاتي توربيون
بوجاتي توربيون

طريقة عمل كفتة الأرز على الطريقة التقليدية

طريقة عمل كفتة الأرز
طريقة عمل كفتة الأرز
طريقة عمل كفتة الأرز

تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاحات كورونا تسبب خطرا نادرا لعضلة القلب

خطر نادر بسبب لقاحات كورونا
خطر نادر بسبب لقاحات كورونا
خطر نادر بسبب لقاحات كورونا

فيديو

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

فيلم "هابي بيرث داي"

حنان مطاوع: مخرجة فيلم هابي بيرث داي أمرت لي بحبوب بلهارسيا

لبلبه وعادل امام

إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام

عماد محرم

شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد