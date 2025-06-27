العمل في إسبوع.. عقود تشغيل لذوي همم بالقاهرة.. وجبران وسط عمال التراخيل بباب الشعرية

نشرت وزارة العمل اليوم الجمعة "انفوجراف " يوضح حصاد "الوزارة" خلال 7 أيام.. شهد هذا الأسبوع العديد من الفعاليات منها استقبال وزير العمل محمد جبران ،نائب رئيس الوزراء ،ووزير الداخلية الصربي ،لمناقشة العديد من الملفات التي تخص تنقل الأيدي العاملة ،وتوفير فرص عمل للكوادر المصرية في دولة صربيا ..كما قام الوزير جبران بجولة داخل محافظة كفر الشيخ ، قام خلالها بتسليم عقود عمل لذوي همم ،وكذلك تسليم شهادات وجوائز لخريجي دورات تدريب مهني..وفي محافظة القاهرة سلم الوزير، 50 عقد عمل جديد لذوي همم من أبناء المحافظة ،وكذلك "مهمات وقاية " للعاملين في "مشروع المونوريل ".

كما عقد وزير العمل اجتماعا عن طريق "الفيديو كونفرانس" مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لحثهم على التواصل مع العمال وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في الخارج .

اللجنة المصرية الاردنية

هذا وقد شهد الوزير جبران اجتماع اللجنة المصرية الأردنية المعنية بتنقل الأيدي العاملة بين البلدين ،وذلك عن طريق "الفيديو كونفرانس"... كما استعرض مع وفد من شركة "إبدأ لتنمية المشروعات" ما تم إنجازه في تطوير 5 مراكز تدريب مهني بالمحافظات .

هذا وقد التقى أيضا الوزير جبران مع قيادات الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ،ثم قام بجولة في أماكن انتظار لائقة أقامتها "الوزارة" لعمال التراحيل وذلك في منطقة باب الشعرية..كما افتتح الوزير جبران، ندوة تثقيفية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال بشأن التوعية بقانون العمل الجديد .

مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

ومن القرارات الهامة التي صدرت هذا الأسبوع فتح باب التقديم على وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وذلك للعاملين بالوزارة ومديرياتها ..هذا وقد استمرت عملية الاختبارات وتسليم عقود جديدة للشباب للعمل بالخارج تنفيذا للوظائف التي تعلن عنها الوزارة ..كما استمرت مديريات العمل بالمحافظات في تنفيذ خطة الوزارة بشأن تعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج ، تقديم الدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجا خاصة العمالة غير المنتظمة ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل ،وتوفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص ..