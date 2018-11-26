دينا المقدم تكتب : برلمان للبيع



على مدى حقبة من الزمن تمثل الحياة النيابية فى مصر منذ 1866 تعاقبت على البلاد سبعة أنظمة نيابية لتعكس فى النهاية نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع حر ديموقراطى اكثر من 135 عاما من التاريخ البرلمانى يساهم فيها البرلمان فى تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضارى ومناقشة جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.



ولكن منذ أن بدأ وتوغل الفساد فى مصر ولا اعلم من هو صاحب الفكرة الجهنمية أن يرسخ فى عقول المصريين أن عمل عضو مجلس النواب هو توفير السلع الغذائية وإقامة الولائم وتصليح البالوعات وتوظيف شباب المنطقة.ترسخت الفكرة داخل العقول فتجاهل المواطن دور النائب الأهم وهو مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية وأداء الحكومة فتوغل الفساد اكثر واكثر وبنى لنفسه قواعد واسس ووضع خرسانة صلبة لا تزعزع فيها ولا سقوط الا بصحوة حقيقية من الجميع.



تعد انتفاضة 25 يناير ممر لتولى أشخاص يعلم الله كم هى مسيئة لتنيب عن هذا الشعب وتتحدث بإسمه فرضينا بالهم والهم مش راضى بينا مثل شعبى يمكن تطبيقة على اكثر من نصف تصرفات وتصريحات السادة النواب..فأصبحوا مغامرين وأصحاب الافيهات والكلام الماسخ فضلا عن العمل بجدية وصمت يساعد فى تفهيم الناس ويشركهم فيما يجرى.



فتسارعوا على من هو صاحب السوكسيه الاعلى فيخرج علينا بتصريح نارى أو مشروع قانون يخبطه فى وشنا ويقعد يتفرج على شهرته ولقاءاته فى التلفزيون اللى عمل قيمة لأى حد يقول اى حاجة.



لو انت من الفئة المتابعة لاحداث العالم حواليك هتحس فى تصريحات مجلس النواب انك انتخبت ناس تهزأك ..حقيقي متتخضش لان كل واحد من النواب دول فى غرض وهدف جواه غيرك انت ايها المواطن الغلبان انت مش فى تفكيره اصلا لأنهم لو كانوا بلا غرض كنا شافناهم يطاردون الفساد مطاردة الفهد لفريسته ويتسارعون فى القضاء عليه ويحاسبون المخطئون دون خوف أو نوم تحت قبة البرلمان.



مشوفناش استجواب واحد لوزير مثلا او مسئول...

مشوفناش ملف فساد تم طرحه ومحاسبة من قام به...

بس هيعملوا كدا ازاى وهما عاوزين امضاء من هنا وواسطة من هناك...

لو أن هؤلاء يقومون بعملهم لما رأينا القمامة فى شوارعنا ولا طرق غير مؤهلة ولا فساد رؤساء الأحياء ولا رؤساء بلديات فاسدين ...



السيد رئيس البرلمان الموقر هل لك أن تطلعنا على انجازات حقيقية لهذا المجلس منذ بدايته سوى مجموعة المخابيل الذين يخرجون علينا بتصريحات لولبية فولازية لا تحمل سوى السخرية والجهل ؟ هل لك أن تطلعنا اين يتم انفاق أموالنا لديكم التى تتقاضوها من الدولةز



هل يمكنك أن تخبرنا عن محاسبة أو معاقبة حقيقية لأى نائب تفوه بما لا يليق ؟ هل يمكن أن توضح لنا متى تم وضع اقرار خطة الموازنة من جانبكم ؟



متى تم تشريع يمكنه عمل طفرة حقيقية أو تعديل ملموس خاصة ونحن دولة خرجت من ثورتين يعنى فى حاجة إلى خطط وتشريعات خارج الصندوق واكثر إنجازا.



الى الان لا نعلم لما تتقاضون مرتبات وتشغلون مناصبكم دون عمل ودون جدوى ؟ اعتقد أنه ان الاوان لمحاسبتكم انتم.

ما هى اهم انجازات المجلس ، واين تنفق أموال المجلس ؟ مش منطقى لحد دلوقتى لا شوفناكم فى جلسة نقاشية بتحلوا ولا بتربطوا.



عاوزين نعرف بتقولوا ايه وبتعملوا إيه بقالكم اربع سنين...

ده لو كان لسة فى شيوخ للحوارى كان زمان شوارعنا على الأقل اتعدل حالها ؟

هل تعلم عزيزى المواطن أن مدى الجلسة فى البرلمان تلات ساعات بتكلف الدولة اكثر من 300 الف جنيه مصرى.



يعنى بمعدل 100 الف جنيه فى الساعة...

بحسبة بسيطة أن عدد النواب 594 نائبًا يحصلون على 150 جنيهًا بدلا للجلسة في 3 ساعات بإجمالي 89 ألف جنيه، ويحصل 3000 موظف داخل أروقة المجلس على 50 جنيهًا تمثل 10% من أساسي مرتباتهم مقابل الجلسة الواحدة تعرف باسم بدل جلسات الموظفين.



علشان تخرج تقولى عاملين قانون نصدر الكلاب!!!!

طب ما نصدركم انتوا على الأقل الكلاب دى لا بياخدوا بدالات ولا مرتبات من قوت الغلابة ولا هما عبء على الدولة.



بالذمة مش عيب عليكم وعلينا أننا نستحمل الكلام الفارغ ده!!!



مجلس الشعب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة من ضمنها توصيته لسلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة ووضع خطط عامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة للدولة والدور الأهم مراقبة أعمال السلطة التنفيذية.